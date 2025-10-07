"Мощный лев". Тищенко в Раде захотел почтить своего "друга" Трампа

Нардеп считает, что Украина должна отблагодарить президента США

Нардеп Николай Тищенко на заседании Верховной Рады назвал президента США Дональда Трампа другом. Он призвал поддержать постановление о выдвижении главы Белого дома на Нобелевскую премию мира.

Что нужно знать:

Тищенко убежден, что Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира

Депутат призвал Украину продемонстрировать признательность президенту США

Тищенко знает, что сделать "для достойной жизни" в Украине

Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, Тищенко выступил с требованием включить в повестку дня постановление о выдвижении Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Нардеп Тищенко считает, что так Украина сможет отблагодарить президента США за его помощь.

Главные заявления Тищенко из Рады:

Дональд Трамп — мощный американский лев, заслуживающий Нобелевской премии мира.

У меня есть своя личная позиция, я образованный человек. Я разбираюсь в государственной политике. Потому я вижу, что сегодня мы недорабатываем.

Украине нужно продемонстрировать свою позицию к нашему другу, Трампу.

США выделили 350 млрд долларов на нашу победу.

Если бы моя воля, то через полгода в этой стране все жили очень достойно. Я знаю, как это сделать. Это очень быстро делается.

Также, общаясь с Гончаренко, Тищенко подчеркнул, что не знает лично Трампа, но общался с людьми из его окружения. Однако на вопрос знания английского депутата ответ: "a little bit" (в переводе немного). Также он добавил, что не следил за количеством помощи Украине при президентстве Джо Байдена.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп почти решил передать Украине Tomahawk, но все не так просто.