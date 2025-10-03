Рус

"Ми орали – і я трактор". Чому Трамп передає Україні ракети Tomahawk і Barracuda

Ігор Тимофєєв
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото Getty Images

США хочуть контролювати наші удари углиб Росії, але СОУ мають вибір

Президент США Дональд Трамп змушений був погодитися на передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk і Barracuda та розвідувальних даних, тому що теж хоче опинитися на боці переможця. Адже саме ударами по дальніх цілях Сили оборони України (СОУ) руйнують економіку РФ.

Що потрібно знати:

  • Україна має зброю, здатну замінити ракети Tomahawk і Barracuda
  • СОУ можуть завдати ударіть по РФ і без розвідданих зі США
  • Війну з Путіним треба закінчувати силою

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів економіст, керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, чому дії США — це політика з подвійним дном.

— Це був вимушений крок, тому що вони розуміють: треба допомагати, бо українці без них можуть впоратись. Цілі були всім відомі і без американців. Як показала історія, коли "вимикалася" розвідка після 28 лютого, удари по території Росії продовжились. І американці були змушені повертатися назад, тому що зрозуміли: вимикай, не вимикай, — українці знайдуть можливості це по-іншому зробити, — каже політичний експерт.

Він нагадав, що Україна б’є по стаціонарних цілях у Росії, тому не було великої проблеми знайти альтернативні способи вдарити по них.

— Плюс Україна має власну зброю. І це змушує американців підключатися до процесу, бо вони виглядають не дуже добре. Бо що таке дати Україні ракети? Це значить контролювати удари. Тут теж хитрувата позиція, така політика з подвійним дном, — каже політолог.

На його думку, у США дедалі більше розуміють, що Путін не погодиться на мирні переговори, тому війну слід закінчувати силовим шляхом. Тож краще стати на бік України.

— Україна сама може все роздовбати. А потім виявиться, що американці нічого не робили. Дуже схожа ситуація, як з Ізраїлем і Іраном, коли Ізраїль роздовбав протиповітряну оборону Ірану. Тоді Трамп зрозумів, що можна безпечно побомбардувати. Побомбардували і сказали: "Мы пахали — я и трактор", — іронізує Тарас Загородній.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як удари по російських НПЗ ставлять на коліна економіку РФ.

