"Ми орали – і я трактор". Чому Трамп передає Україні ракети Tomahawk і Barracuda

США хочуть контролювати наші удари углиб Росії, але СОУ мають вибір

Президент США Дональд Трамп змушений був погодитися на передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk і Barracuda та розвідувальних даних, тому що теж хоче опинитися на боці переможця. Адже саме ударами по дальніх цілях Сили оборони України (СОУ) руйнують економіку РФ.

Що потрібно знати:

Україна має зброю, здатну замінити ракети Tomahawk і Barracuda

СОУ можуть завдати ударіть по РФ і без розвідданих зі США

Війну з Путіним треба закінчувати силою

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів економіст, керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, чому дії США — це політика з подвійним дном.

— Це був вимушений крок, тому що вони розуміють: треба допомагати, бо українці без них можуть впоратись. Цілі були всім відомі і без американців. Як показала історія, коли "вимикалася" розвідка після 28 лютого, удари по території Росії продовжились. І американці були змушені повертатися назад, тому що зрозуміли: вимикай, не вимикай, — українці знайдуть можливості це по-іншому зробити, — каже політичний експерт.

Він нагадав, що Україна б’є по стаціонарних цілях у Росії, тому не було великої проблеми знайти альтернативні способи вдарити по них.

— Плюс Україна має власну зброю. І це змушує американців підключатися до процесу, бо вони виглядають не дуже добре. Бо що таке дати Україні ракети? Це значить контролювати удари. Тут теж хитрувата позиція, така політика з подвійним дном, — каже політолог.

На його думку, у США дедалі більше розуміють, що Путін не погодиться на мирні переговори, тому війну слід закінчувати силовим шляхом. Тож краще стати на бік України.

— Україна сама може все роздовбати. А потім виявиться, що американці нічого не робили. Дуже схожа ситуація, як з Ізраїлем і Іраном, коли Ізраїль роздовбав протиповітряну оборону Ірану. Тоді Трамп зрозумів, що можна безпечно побомбардувати. Побомбардували і сказали: "Мы пахали — я и трактор", — іронізує Тарас Загородній.

