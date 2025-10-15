В Украине массовые отключения света. Где ввели графики

Ситуация в энергетике остается непростой

Утром в среду, 15 октября, в некоторых областях Украины были введены аварийные графики отключения света. Проблемы с электроснабжением в Украине являются следствием российских ударов по объектам энергетики.

Что нужно знать:

Украинская энергетика повреждена российскими ударами и требует восстановления

В ряде областей ввели ограничение потребления света, действовали графики

Украинцев просят экономно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы

Какая ситуация со светом 15 октября

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в результате предыдущих российских ударов – утром в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, а также частично в Кировоградской и Черкасской областях применялись аварийные отключения. В настоящее время эти ограничения не применяются ни в одном регионе, — "Укрэнерго"

В Черниговской области применяются три очереди почасовых отключений, сообщили энергетики. Специалисты проводят аварийные работы после ударов РФ по энергетической инфраструктуре региона.

Из-за похолодания потребление электроэнергии растет. Украинцы используют электрообогреватели, пока не начался отопительный сезон.

Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 16:00 до 22:00, — призывают энергетики

Днепропетровская область

"Телеграф" рассказывает, о ситуации со светом в регионах 15 октября. В 7:35 в ДТЭК сообщили о применении экстренных графиков в Днепропетровской области. В 9:40 они были отменены.

Сумская область

По указанию НЭК "Укрэнерго", утром в среду на территории Сумщины введены графики аварийных отключений (ГАО), проинформировали в "Сумыоблэнерго". Они действовали на 1, 2 и 3 очередей потребителей, их уже отменили.

К сожалению, уведомить потребителей о продолжительности обесточивания при применении ГАО невозможно. Все ограничения действуют до отмены командой НЭК "Укрэнерго", — "Сумыоблэнерго"

Полтавская область

"Полтаваоблэнерго" сообщало, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго", 15 октября в 7:34 была получена команда на применение трех очередей ГАО. Однако, к счастью, уже в 9:13 отключение отменили.

Черкасская область

По сообщению АО "Черкассыоблэнерго", 15 октября с 07:35 по Черкасской области частично применены графики аварийных отключений. Мероприятия направлены на сохранение энергосистем Украины. Потребителей просят экономно использовать электроэнергию. ГАО уже отменено.

Кировоградская область

В области утром также были применены графики аварийных отключений, говорилось в сообщении "Кировоградоблэнерго". По состоянию на 9:19 ГАО отменено.

