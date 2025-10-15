Пощастило лише одиницям: де в Україні діють графіки відключень

Енергетики зазначили, що причиною відключень стали російські обстріли

У вечір середи, 15 жовтня, практично по всій Україні запровадили аварійні відключення світла. Винятком стали лише Донецька та частина Чернігівської області.

Про це повідомляє Укренерго. Зазначається, що причиною запровадження обмежень стали наслідки попередніх атак на енергетичну інфраструктуру.

Що важливо знати:

графіки відключень діють лише в одній області

причиною обмеження електропостачання стали наслідки російських обстрілів

в Україні спостерігається значне похолодання, через яке навантаження на електромережу може зростати

Де діють графіки відключень

На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовується три черги погодинних відключень. У всіх інших регіонах графіки відключень світла не діють, адже під час аварійних та екстрених обмежень їх не запроваджують.

Графіки відключення у Чернігівській області можна подивитись на сайті обленерго.

Аварійні відключення запроваджені:

Закарпаття;

Львівщина;

Тернопільщина;

Івано-Франківщина;

Буковина;

Волинь;

Рівненщина;

Хмельниччина;

Вінниччина;

Житомирщина;

Черкащина;

Кіровоградщина;

Одещина;

Миколаївщина;

Херсонщина;

Дніпропетровщина;

Запоріжжя;

Полтавщина;

Харківщина;

Сумщина;

Київщина;

Київ.

"В усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи", — додають енергетики.

Водночас тих українців, у кого немає відключень світла, просять споживати електроенергію ощадливо.

В Україні значне похолодання

Додамо, що останніми днями в Україні спостерігається значне похолодання, а опалювальний сезон ще не розпочався, тому не варто виключати й те, що обігрівачі та кондиціонери, які використовують українці, можуть створювати додаткове навантаження на електромережу. Проте енергетики офіційно не зазначають цього.

Водночас метеорологи попереджають про заморозки вночі 16 жовтня. Температура повітря подекуди коливатиметься у межах 0-3 градусів. А вночі 17 жовтня на сході та південному сході країни будуть заморозки на поверхні ґрунту 0-3 градусів.

Де будуть заморозки вночі 16 жовтня

Де будуть заморозки вночі 17 жовтня

Через аварійні відключення світла у Києві колапс

Тим часом у мережі публікують кадри зі столиці, де станції метро забиті людьми, а на вулицях гудуть генератори.

Навантаження на метрополітен може збільшуватись, адже під час відключень частина наземного електротранспорту (тролейбуси, трамваї) не можуть курсувати, або ж курсують по обмеженому маршруту — лише там, де є напруга в електромережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, наскільки успішним буде початок опалювального сезону для мешканців Києва, яким районам пощастить найменше та яким доведеться чекати на тепло в оселі найдовше.