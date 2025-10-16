Утеплення житла до зими: хто з українців може отримати відшкодування та яку суму

Більшість енергокредитів не перевищує 2 млн грн завдяки грантам Фонду енергоефективності

В Україні дома ОСББ можуть брати участь у програмах з енергомодернізації житла від Фонду енергоефективності. Виплати за кредитом додають до щомісячних платіжок не більше 15-25% від звичних сум.

Про це розповіла Олена Дмітрієва, перша заступниця голови правління Глобус Банку. За її словами, кредити ОСББ надаються:

для встановлення ІТП;

утеплення стін;

модернізації систем гарячого водопостачання та системи теплопостачання;

заміни дверей, вікон;

придбання генераторів тощо.

Середня вартість обслуговування кредиту для ОСББ на 100 квартир, що бере участь у програмі Фонду енергоефективності "Енергодім", не перевищує 1000 грн на місяць.

Виплати за кредитом додають до щомісячних платіжок не більше 15-25% від звичних сум. Тобто, громадянам не доведеться надто перейматися "космічними" комунальними рахунками. Наприклад, погашення кредиту на 1 млн грн терміном 3 роки для будинку на 100 квартир може скласти від 300 грн на місяць з квартири. А виплати за кредитом на 3 млн грн терміном на 5 років складуть близько 700 грн на місяць — пояснила банкірка.

Найбільша перевага банківського кредиту полягає в тому, що він дозволяє буквально за кілька днів розпочати необхідні роботи та оперативно розв'язати ключові питання з енергомодернізації будинку. До того ж після проведення робіт, наприклад, зі встановлення індивідуального теплового пункту в будинку, економія на щомісячних платежах за тепло в опалювальний сезон може скласти до 20%, а при комплексній енергомодернізації з утепленням стін та дахів — може сягнути 50%.

Тобто енергомодернізація будинку, має подвійну мотивацію: по-перше, це відшкодування витрат через гранти Фонду енергоефективності та мінімальне кредитне навантаження, а по-друге, це суттєва економія на комунальних платежах у майбутньому — акцентувала Олена Дмітрієва.

Лише за дев’ять місяців 2025 року за програмами Фонду було надано грантів на загальну суму понад 1,1 млрд грн. Зокрема, за програмою "Енергодім" виплачено гранти на суму 536,7 млн грн, а в межах "ГрінДІМ" — 101,3 млн грн.

В цілому у програмі "Енергодім" беруть участь понад 800 ОСББ, з яких 558 уже повністю або частково завершили свої проєкти. Завдяки цьому понад 81 тисяча українських сімей мають можливість жити в теплих, безпечних та енергоефективних будинках.

Як ОСББ отримати кредит на енергомодернізаційні роботи у межах програм Фонду енергоефективності

Для отримання кредиту ОСББ потрібно виконати низку вимог:

ухвалити протокол зборів співвласників із рішенням про участь у програмі та подання документів на кредитування;

надати повний пакет документів, що підтверджує правовий статус юрособи, фінансову звітність та договір з постачальником обладнання або підрядником;

дотримуватися фінансової дисципліни — щорічний рівень оплати рахунків має становити не менше 85%, а заборгованості перед постачальниками ресурсів бути не повинно.

Після ухвалення Фондом позитивного рішення про надання гранту керівництво ОСББ може звернутися до банку-партнера для отримання кредиту на залишок вартості робіт. Термін розгляду заявки не перевищує 3–5 днів.

Програми Фонду енергоефективності мотивують банки максимально швидко ухвалювати рішення та пропонувати ОСББ не лише фінансування, а й додаткові послуги й пільги з обслуговування. Це сприяє ефективній реалізації проєктів та підвищує рівень довіри між банками та громадами підсумувала Олена Дмітрієва.

Співпраця банків і Фонду: три ключові аспекти

Олена Дмітрієва наголосила, що партнерство комерційних банків з Фондом енергоефективності важливе одразу у трьох напрямах:

По-перше: банки надають кредити лише на залишок суми після грантової компенсації. Це робить умови максимально привабливими та знімають фінансове навантаження на співвласників.

По-друге: ризики неповернення чи прострочення платежів практично відсутні — дисципліна погашення за цими кредитами близька до 100%.

По-третє: кредитування ОСББ сприяє модернізації житлового фонду та зменшенню витрат на енергоресурси.

За останні два роки ми видали 127 кредитів для ОСББ, які беруть участь у програмах "Енергодім" та "ГрінДІМ". Загальна сума таких позик перевищила 175 млн грн. Ми схвалили близько 95% отриманих заявок, і вже понад 25% кредитів погашено повністю. За цей час не було жодного випадку прострочення платежів, що підтверджує надійність і низькі ризики цього напрямку навіть в умовах війни підкреслила банкірка.

Щодо перспективи лібералізації кредитних умов за програмами Фонду енергоефективності у 2026 році, стратегія банків, на думку експертки, залежатиме від кількох ключових факторів:

Загальний стан економіки. Якщо макроекономічна ситуація покращиться, Нацбанк гіпотетично може знизити облікову ставку, що зменшить вартість залучених коштів для банків та здешевить кредити для ОСББ. Державне фінансування програм Фонду енергоефективності. На 2026 рік у проєкті бюджету передбачено 0,6 млрд грн, що створює передумови для подальшого розвитку чинних програм. Рівень інфляції та ситуація на валютному ринку. Ці показники потенційно впливатимуть на вартість робіт та обладнання для енергомодернізації. Воєнно-політичні чинники. Зокрема ситуація на фронті та можливі наслідки ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури. "За сприятливих умов у 2026 році банки та Фонд енергоефективності зможуть значно активізувати співпрацю. Ми очікуємо, що обсяги кредитування саме за програмою "Енергодім" зростуть щонайменше на 15–20%, а позичальники отримають ще вигідніші умови", — прогнозує Олена Дмітрієва.

Довідка

З вересня 2025 року, відповідно до оновлених умов кредитування, ГЛОБУС БАНК надає позики ОСББ, що є учасниками програм Фонду енергоефективності в розмірі до 3 млн грн терміном до 5 років та нульовим першим внеском.

Ставка за кредитом становить 17% річних упродовж першого року. Термін розгляду заявок не перевищує 3-5 днів.

ГЛОБУС БАНК став першим банком, який розпочав кредитування програм Фонду енергоефективності після початку повномасштабного вторгнення.

За 2 роки співпраці ГЛОБУС БАНКУ з Фондом енергоефективності кредити були видані у 20 містах України, зокрема в Рівному, Полтаві, Житомирі, Івано-Франківську, Запоріжжі, Сумах, Києві, Львові, Луцьку, Хмельницькому, Костополі, Новояворівську, Конотопі, Дрогобичі, Коломиї, Володимир-Волинському, Миколаєві, смт Брюховичі, Новому Розділі та Білій Церкві.

Також Банк співпрацює із 16 міськими та обласними державними адміністраціями по всій території України з метою реалізації спільних програм підтримки ОСББ, від яких ОСББ отримали компенсації по кредитах на суму близько 30 млн грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС" (ГЛОБУС БАНК) засновано у 2007 році.

Станом на липень 2024 року регіональна мережа налічує 32 відділення у т.ч. 29 входять до об’єднаної мережі Power Banking, що дає змогу працювати за умов відсутності світла.

ГЛОБУС БАНК підтверджено найвищий кредитний рейтинг за національною шкалою на рівні uaAAA, а також рейтинг депозитів на рівні ua2+ за шкалою рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг".

Пріоритетними напрямками діяльності банку є кредитування енергоефективних проєктів, іпотечне кредитування на первинному ринку, автокредитування, кредитування малого та середнього бізнесу.

ГЛОБУС БАНК є акредитованим партнером низки державних програм: державної іпотечної програми "єОселя", програми пільгового кредитування малого та середнього бізнесу "5-7-9", "Доступний факторинг", "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9", "Енергонезалежність фізичних осіб — власників домогосподарств".

Банк є партнером ДУ "Фонду енергоефективності" за програмами кредитування ОСББ та ЖБК "Енергодім" та "ГрінДІМ".

Банк є учасником державної програми "Національний кешбек".

25 червня 2024 року ГЛОБУС БАНК став одним із 17 найбільших українських банків, що підписали Меморандум про кредитування проєктів з відновлення енергоінфраструктури.

Голова правління ГЛОБУС БАНКУ Сергій Мамедов є Віце-президентом Конфедерації будівельників України та Віце-президентом Асоціації українських банків.