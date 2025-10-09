У Києві деякі ризикують залишитися без опалення: кого це торкнеться

З понад 2 000 багатоквартирних будинків, які були пошкоджені обстрілами, провели капітальний ремонт лише 25 будинків.

У Києві частина мешканців ризикує залишитися без опалення, оскільки управляючі компанії не подають тепло до будинків, де відсутні вікна або власники квартир перебувають за кордоном. Через чотири роки від початку повномасштабної війни у столиці залишається гострою проблема відновлення житлового фонду та масштаб оновлення — мінімальний.

Про це "Телеграфу" розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у матеріалі: "Варто думати про переїзд? Експерт б’є на сполох через проблеми з опаленням – чого чекати українцям".

"З понад 2 000 багатоквартирних будинків, які були пошкоджені обстрілами, провели капітальний ремонт лише 25 будинків. Сім будинків проходять експертизу, проєктування, процеси тощо. А що з іншими будинками взагалі невідомо", — сказав Попенко.

Співрозмовник пояснив, що у будинках, де відсутні вікна або власники квартир перебувають за кордоном, управляючі компанії не подають тепло. Наприклад, минулого року ситуацію намагалися вирішити тимчасовими засобами — заклеювали вікна та подавали мінімальне тепло, проте цього року становище погіршилося.

"Цього року ситуація очевидно погіршилася... І сказати, що у нашої влади щось прокинулося і вони почали цим питанням активно турбуватися — ні, абсолютно", — зазначив експерт.

За словами Попенка, процедура капремонту тривала — від технічних обстежень до погоджень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що опалення у Дніпрі опинилося під загрозою цього року.