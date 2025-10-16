Утепление жилья к зиме: кто из украинцев может получить возмещение и какую сумму

Большинство энергокредитов не превышает 2 млн грн благодаря грантам Фонда энергоэффективности

В Украине дома ОСМД могут участвовать в программах по энергомодернизации жилья от Фонда энергоэффективности. Выплаты по кредиту прибавляют к ежемесячным платежкам не более 15-25% от привычных сумм.

Об этом рассказала Елена Дмитриева, первый заместитель председателя правления Глобус Банка. По ее словам, кредиты ОСМД предоставляются:

для установки ИТП;

утепление стен;

модернизации систем горячего водоснабжения и теплоснабжения;

замены дверей, окон;

приобретение генераторов и т.д.

Средняя стоимость обслуживания кредита для ОСМД на 100 квартир, участвующая в программе Фонда энергоэффективности "Энергодом", не превышает 1000 грн. в месяц.

Выплаты по кредиту прибавляют к ежемесячным платежкам не более 15-25% от привычных сумм. То есть, гражданам не придется слишком беспокоиться о "космических" коммунальных счетах. К примеру, погашение кредита на 1 млн грн сроком 3 года для дома на 100 квартир может составить от 300 грн в месяц от квартиры. А выплаты по кредиту на 3 млн грн сроком на 5 лет составят около 700 грн в месяц – объяснила банкирша.

Наибольшее преимущество банковского кредита заключается в том, что он позволяет буквально через несколько дней приступить к необходимым работам и оперативно решить ключевые вопросы по энергомодернизации дома. К тому же после проведения работ, например по установке индивидуального теплового пункта в доме, экономия на ежемесячных платежах за тепло в отопительный сезон может составить до 20%, а при комплексной энергомодернизации с утеплением стен и крыш может достичь 50%.

То есть энергомодернизация дома имеет двойную мотивацию: во-первых, это возмещение расходов через гранты Фонда энергоэффективности и минимальная кредитная нагрузка, а во-вторых, это существенная экономия на коммунальных платежах в будущем – акцентировала Елена Дмитриева.

Только за девять месяцев 2025 года по программам Фонда было предоставлено грантов на общую сумму более 1,1 млрд грн. В частности, по программе "Энергодім" выплачены гранты на сумму 536,7 млн грн, а в рамках "ГринДИМ" — 101,3 млн грн.

В общей сложности в программе "Энергодім" принимают участие более 800 ОСМД, из которых 558 уже полностью или частично завершили свои проекты. Благодаря этому более 81 тысяч украинских семей имеют возможность жить в теплых, безопасных и энергоэффективных домах.

Как ОСМД получить кредит на энергомодернизационные работы в рамках программ Фонда энергоэффективности

Для получения кредита ОСМД необходимо выполнить ряд требований:

принять протокол собрания совладельцев с решением об участии в программе и предоставлении документов на кредитование;

предоставить полный пакет документов, подтверждающий правовой статус юрлица, финансовую отчетность и договор с поставщиком оборудования или подрядчиком;

соблюдать финансовую дисциплину — ежегодный уровень оплаты счетов должен составлять не менее 85%, а задолженности перед поставщиками ресурсов быть не должно.

После принятия Фондом положительного решения о предоставлении гранта руководство ОСМД может обратиться в банк-партнер для получения кредита на остаток стоимости работ. Срок рассмотрения заявки не превышает 3-5 дней.

Программы Фонда энергоэффективности мотивируют банки максимально быстро принимать решения и предлагать ОСМД не только финансирование, но дополнительные услуги и льготы по обслуживанию. Это способствует эффективной реализации проектов и повышает доверие между банками и общинами. подытожила Елена Дмитриева.

Сотрудничество банков и Фонда: три ключевых аспекта

Елена Дмитриева подчеркнула, что партнерство коммерческих банков с Фондом энергоэффективности важно сразу в трех направлениях:

Во-первых: банки предоставляют кредиты только на остаток суммы после грантовой компенсации. Это делает условия максимально привлекательными и снимают финансовую нагрузку на совладельцев.

Во-вторых, риски невозврата или просрочки платежей практически отсутствуют — дисциплина погашения по этим кредитам близка к 100%.

В-третьих: кредитование ОСМД способствует модернизации жилищного фонда и уменьшению затрат на энергоресурсы.

За последние два года мы выдали 127 кредитов для ОСМД, участвующих в программах "Енергодім" и "ГрінДІМ". Общая сумма таких ссуд превысила 175 млн грн. Мы одобрили около 95% полученных заявок и уже более 25% кредитов погашены полностью. За это время не было ни одного случая просрочки платежей, что подтверждает надежность и низкие риски этого направления даже в условиях войны подчеркнула банкирша.

Что касается перспективы либерализации кредитных условий по программам Фонда энергоэффективности в 2026 году, то стратегия банков, по мнению эксперта, будет зависеть от нескольких ключевых факторов:

Общее состояние экономики. Если макроэкономическая ситуация улучшится, Нацбанк гипотетически может снизить учетную ставку, что снизит стоимость привлеченных средств для банков и удешевит кредиты для ОСМД. Государственное финансирование программ Фонда Энергоэффективности. На 2026 год в проекте бюджета предусмотрено 0,6 млрд. грн., что создает предпосылки для дальнейшего развития действующих программ. Уровень инфляции и ситуация на денежном рынке. Эти показатели будут потенциально влиять на стоимость работ и оборудования для энергомодернизации. Военно-политические факторы. В частности, ситуация на фронте и возможные последствия вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры. "При благоприятных условиях в 2026 году банки и Фонд энергоэффективности смогут значительно активизировать сотрудничество. Мы ожидаем, что объемы кредитования именно по программе "Энергодім" возрастут, по меньшей мере, на 15-20%, а заемщики получат еще более выгодные условия", — прогнозирует Елена Дмитриева.

Справка

С сентября 2025 года, согласно обновленным условиям кредитования, ГЛОБУС БАНК предоставляет ссуды ОСМД, являющиеся участниками программ Фонда энергоэффективности в размере до 3 млн грн сроком до 5 лет и нулевым первым взносом.

Ставка по кредиту составляет 17% годовых в течение первого года. Срок рассмотрения заявок не превышает 3-5 дней.

ГЛОБУС БАНК стал первым банком, начавшим кредитование программ Фонда энергоэффективности после начала полномасштабного вторжения.

За 2 года сотрудничества ГЛОБУС БАНКА с Фондом энергоэффективности кредиты были выданы в 20 городах Украины, в частности, в Ровно, Полтаве, Житомире, Ивано-Франковске, Запорожье, Сумах, Киеве, Львове, Луцке, Хмельницком, Костополе, Новояворовске, Конотопе, Дрогобыче, Коломы. Брюховичи, Новый раздел и Белая Церковь.

Также Банк сотрудничает с 16 городскими и областными государственными администрациями по всей территории Украины с целью реализации совместных программ поддержки ОСМД, от которых ОСМД получили компенсации по кредитам на сумму около 30 млн. грн.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГЛОБУС" (ГЛОБУС БАНК) основано в 2007 году.

По состоянию на июль 2024 региональная сеть насчитывает 32 отделения в т.ч. 29 входят в объединенную сеть Power Banking, позволяющую работать при отсутствии света.

ГЛОБУС БАНК подтвержден самый высокий кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне uaAAA, а также рейтинг депозитов на уровне ua2+ по шкале рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг".

Приоритетными направлениями деятельности банка есть кредитование энергоэффективных проектов, ипотечное кредитование на первичном рынке, автокредитование, кредитование малого и среднего бизнеса.

ГЛОБУС БАНК является аккредитованным партнером ряда государственных программ: государственной ипотечной программы "єОселя", программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса "5-7-9", "Доступный факторинг", "Доступный финансовый лизинг 5-7-9", "Энергонезависимость физических лиц — владельцев домохозяйств".

Банк является партнером ГУ "Фонда энергоэффективности" по программам кредитования ОСМД и ЖСК "Энергодім" и "ГрінДіМ".

Банк является участником государственной программы "Национальный Кэшбэк".

25 июня 2024 года ГЛОБУС БАНК стал одним из 17 крупнейших украинских банков, подписавших Меморандум о кредитовании проектов по восстановлению энергоинфраструктуры.

Председатель правления ГЛОБУС БАНКА Сергей Мамедов является вице-президентом Конфедерации строителей Украины и вице-президентом Ассоциации украинских банков.