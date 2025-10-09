"Не розумію, як вони проходитимуть опалювальний сезон": експерт назвав області, де взимку буде найскладніше

У деяких регіонах України буде дуже важка зима

У той час як у західній частині України ситуація залишається стабільною, у прифронтових областях та центрі зима обіцяє бути дуже важкою. Це показав і приклад Шостки, де, як виявилося, влада не була готова до надзвичайної ситуації.

Що потрібно знати:

Ситуація з підготовкою до зими в країні відрізняється по регіонах

Зима буде важкою у прифронтових та центральних областях України

Місцева влада не готова до опалювального сезону в умовах війни

Про це "Телеграфу" розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Ситуація з підготовкою до зими залишається нерівномірною у регіонах, вважає він.

На заході країни очікується дещо стабільніша ситуація, тоді як у прифронтових та центральних областях значно гірша, хоча міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що газ відключатимуть цілими районами навіть у західних областях.

На думку Попенка, для заходу нашої країни ситуація буде трохи кращою, ніж для центральної України чи прифронтових областей.

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг

"Я про прифронтові області взагалі не говорю — там ситуація дуже складна. Суми, Херсон — я взагалі не розумію, як вони проходитимуть опалювальний сезон", — зазначає експерт.

Як приклад він навів недавню ситуацію в Шостці, де один із районів залишився без світла, газу та води на кілька днів. За словами Попенка, місцева влада виявилася повністю неготовою до надзвичайних умов — відсутні резервні джерела тепла, мобільні котельні, газопоршневі установки.

"Просто відрізали один район, і все — люди там п’ять чи шість днів не мали ні світла, ні газу, ні води. Люди гріли собі їжу на вулиці. І виявилося, що місцева влада абсолютно не готова до опалювального сезону…", – розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг.

У Шостці через відключення працюють пункти роздачі гарячої їжі

Він наголосив, що подібна ситуація також спостерігається у Сумах, Херсоні та Чернігові. Хоча в останньому з перерахованих обласних центрів почали щось робити, усвідомивши серйозність того, що відбувається.

Нагадаємо, наслідки нещодавніх масованих російських обстрілів можуть змусити Україну витратити близько 1,9 млрд євро на імпорт газу, щоб пройти зиму. 3 жовтня удари по Харківській та Полтавській областях вивели з ладу приблизно 60% вітчизняного видобутку природного газу.