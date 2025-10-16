Живе на мізерну пенсію. Де зараз зірка 80-х Алла Кудлай та як виглядає
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Алла Кудлай живе у будинку під Києвом і займається господарством
Алла Кудлай — народна артистка України, одна з найвідоміших співачок 1980-1990-х років. Її пам’ятає не одне покоління українців, хоч і зараз у публічному просторі вона з’являється набагато рідше.
Що потрібно знати
- У 90-х роках Алла Кудлай відмовилася від пропозиції стати зіркою в РФ
- У 2014-му артистка закінчила стосунки з росіянином через агресію Росії
- Після початку великої війни співачка живе в Україні та отримує мізерну пенсію
Шлях співачки розпочався з хору імені Верьовки. Знаковими композиціями стали: "Красива жінка незаміжня", "Коханка", "Невезуча", "Знову цвіте матіола".
У 1987 році Алла Кудлай отримала звання Заслуженої артистки України, а в 1997 — Народної артистки. У 1993 році співачку запрошували на московський конкурс "С песней по жизни". Росіяни обіцяли їй славу і популярність, але за умови, що вона змінить своє ім’я, бо "Алла на естраді повинна бути одна", від чого Кудлай відмовилася. Про це вона розповіла на телепередачі "Говорить вся країна".
Стосунки з російським генералом
Після розлучення із Миколою Кучеренком, Кудлай майже 10 років була у цивільному шлюбі з чоловіком, на ім'я Віктор, а потім упродовж року будувала відносини з російським генералом-лейтенантом. У 2014 році, коли РФ напала на Україну, вони розійшлися.
Були почуття, та коли почалася війна, я припинила наше спілкування. Він якось телефонував на Новий рік, вітав мене і плакав, казав, що дуже сильно кохає, що діти йому скачали мої пісні. Але я не можу з ним спілкуватися, бо люблю свою країну. Так, мені це коштувало особистого життя
Де зараз Алла Кудлай
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона залишилася в Україні, у Києві разом із сином. Зірка в інтерв'ю Аліні Доротюк говорила, що живе переважно на "мізерну" пенсію і фінансово не зможе забезпечити великі концерти (наприклад, оренду великої сцени чи палацу).
У тому ж інтерв'ю артистка розповіла, що займається господарством у будинку у Броварському районі, куди переїхала на час війни. Алла Кудлай ділилася, що порається у городах, доглядає за курками, котиками та собачками.
Кудлай долучається до участі у благодійних заходах разом з іншими колегами і виступає перед військовими. У квітні цього року артистка взяла участь у благодійному заході видатного композитора Олександра Злотника.
Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз виконавець хіта "Ой, смереко" Гнатюк. Він був улюбленцем Кучми.