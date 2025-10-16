Живе на мізерну пенсію. Де зараз зірка 80-х Алла Кудлай та як виглядає

Алла Кудлай живе у будинку під Києвом і займається господарством

Алла Кудлай — народна артистка України, одна з найвідоміших співачок 1980-1990-х років. Її пам’ятає не одне покоління українців, хоч і зараз у публічному просторі вона з’являється набагато рідше.

Шлях співачки розпочався з хору імені Верьовки. Знаковими композиціями стали: "Красива жінка незаміжня", "Коханка", "Невезуча", "Знову цвіте матіола".

Алла Кудлай у молодості

У 1987 році Алла Кудлай отримала звання Заслуженої артистки України, а в 1997 — Народної артистки. У 1993 році співачку запрошували на московський конкурс "С песней по жизни". Росіяни обіцяли їй славу і популярність, але за умови, що вона змінить своє ім’я, бо "Алла на естраді повинна бути одна", від чого Кудлай відмовилася. Про це вона розповіла на телепередачі "Говорить вся країна".

Алла Кудлай. Фото: instagram.com/alla_kudlay_official

Стосунки з російським генералом

Після розлучення із Миколою Кучеренком, Кудлай майже 10 років була у цивільному шлюбі з чоловіком, на ім'я Віктор, а потім упродовж року будувала відносини з російським генералом-лейтенантом. У 2014 році, коли РФ напала на Україну, вони розійшлися.

Були почуття, та коли почалася війна, я припинила наше спілкуван­ня. Він якось телефонував на Новий рік, вітав мене і плакав, казав, що дуже сильно кохає, що діти йому скачали мої пісні. Але я не мо­жу з ним спілкуватися, бо люблю свою країну. Так, мені це коштувало особистого життя Алла Кудлай

Алла Кудлай

Де зараз Алла Кудлай

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона залишилася в Україні, у Києві разом із сином. Зірка в інтерв'ю Аліні Доротюк говорила, що живе переважно на "мізерну" пенсію і фінансово не зможе забезпечити великі концерти (наприклад, оренду великої сцени чи палацу).

Алла Кудлай із сином

У тому ж інтерв'ю артистка розповіла, що займається господарством у будинку у Броварському районі, куди переїхала на час війни. Алла Кудлай ділилася, що порається у городах, доглядає за курками, котиками та собачками.

Кудлай долучається до участі у благодійних заходах разом з іншими колегами і виступає перед військовими. У квітні цього року артистка взяла участь у благодійному заході видатного композитора Олександра Злотника.

Алла Кудлай виступила на благодійному концерті

