Укр

Живёт на мизерную пенсию. Где сейчас звезда 80-х Алла Кудлай и как выглядит

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Алла Кудлай
Алла Кудлай. Фото Колаж Телеграфу

Алла Кудлай живет в доме под Киевом и занимается хозяйством

Алла Кудлай – народная артистка Украины, одна из самых известных певиц 1980-1990-х годов. Ее помнит не одно поколение украинцев, хоть и сейчас в публичном пространстве она появляется гораздо реже.

Что нужно знать

  • В 90-х годах Алла Кудлай отказалась от предложения стать звездой в РФ
  • В 2014-м артистка закончила отношения с россиянином из-за агрессии России
  • После начала войны певица живет в Украине и получает мизерную пенсию

Путь певицы начался с хора имени Веревки. Знаковыми композициями артистки стали: "Красивая женщина незамужняя", "Любовница", "Невезучая", "Снова цветет матиола".

Алла Кудлай в молодости
Алла Кудлай в молодости

В 1987 году Алла Кудлай получила звание Заслуженной артистки Украины, а в 1997 – Народной артистки. В 1993 году певицу приглашали на московский конкурс "С песней по жизни". Россияне обещали ей славу и популярность, но при условии, что она сменит свое имя, ибо "Алла на эстраде должна быть одна", от чего Кудлай отказалась. Об этом она рассказала на телепередаче "Говорит вся страна".

Алла Кудлай
Алла Кудлай. Фото: instagram.com/alla_kudlay_official

Отношения с российским генералом

После развода с Николаем Кучеренко, Кудлай почти 10 лет была в гражданском браке с мужчиной, по имени Виктор, а затем в течение года строила отношения с российским генерал-лейтенантом. В 2014 году, когда РФ напала на Украину, они разошлись.

Были чувства, но когда началась война, я прекратила наше общение. Он как-то звонил по телефону на Новый год, поздравлял меня и плакал, говорил, что очень сильно любит, что дети ему скачали мои песни. Но я не могу с ним общаться, потому что люблю свою страну. Да, мне это стоило личной жизни

Алла Кудлай

Алла Кудлай
Алла Кудлай

Где сейчас Алла Кудлай

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, звезда осталась в Украине, в Киеве вместе с сыном. Звезда в интервью Алине Доротюк говорила, что живет на "мизерную" пенсию и финансово не сможет обеспечить большие концерты (например, аренду большой сцены).

Алла Кудлай с сыном
Алла Кудлай с сыном

В том же интервью артистка рассказала, что занимается хозяйством в доме в Броварском районе, куда переехала на время войны. Алла Кудлай делилась, что занимается огородами, ухаживает за курами, котиками и собачками.

Кудлай приобщается к участию в благотворительных мероприятиях вместе с другими коллегами и выступает перед военными. В апреле этого года артистка приняла участие в благотворительном мероприятии величайшего композитора Александра Злотника.

Алла Кудлай
Алла Кудлай выступила на благотворительном концерте

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас исполнитель хита "Ой, смереко" Гнатюк. Он был любимцем Кучмы.

Теги:
#Народная артистка Украины #Алла Кудлай #Співачка