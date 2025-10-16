Живёт на мизерную пенсию. Где сейчас звезда 80-х Алла Кудлай и как выглядит

Алла Кудлай живет в доме под Киевом и занимается хозяйством

Алла Кудлай – народная артистка Украины, одна из самых известных певиц 1980-1990-х годов. Ее помнит не одно поколение украинцев, хоть и сейчас в публичном пространстве она появляется гораздо реже.

В 90-х годах Алла Кудлай отказалась от предложения стать звездой в РФ

В 2014-м артистка закончила отношения с россиянином из-за агрессии России

После начала войны певица живет в Украине и получает мизерную пенсию

Путь певицы начался с хора имени Веревки. Знаковыми композициями артистки стали: "Красивая женщина незамужняя", "Любовница", "Невезучая", "Снова цветет матиола".

Алла Кудлай в молодости

В 1987 году Алла Кудлай получила звание Заслуженной артистки Украины, а в 1997 – Народной артистки. В 1993 году певицу приглашали на московский конкурс "С песней по жизни". Россияне обещали ей славу и популярность, но при условии, что она сменит свое имя, ибо "Алла на эстраде должна быть одна", от чего Кудлай отказалась. Об этом она рассказала на телепередаче "Говорит вся страна".

Алла Кудлай. Фото: instagram.com/alla_kudlay_official

Отношения с российским генералом

После развода с Николаем Кучеренко, Кудлай почти 10 лет была в гражданском браке с мужчиной, по имени Виктор, а затем в течение года строила отношения с российским генерал-лейтенантом. В 2014 году, когда РФ напала на Украину, они разошлись.

Были чувства, но когда началась война, я прекратила наше общение. Он как-то звонил по телефону на Новый год, поздравлял меня и плакал, говорил, что очень сильно любит, что дети ему скачали мои песни. Но я не могу с ним общаться, потому что люблю свою страну. Да, мне это стоило личной жизни Алла Кудлай

Алла Кудлай

Где сейчас Алла Кудлай

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, звезда осталась в Украине, в Киеве вместе с сыном. Звезда в интервью Алине Доротюк говорила, что живет на "мизерную" пенсию и финансово не сможет обеспечить большие концерты (например, аренду большой сцены).

Алла Кудлай с сыном

В том же интервью артистка рассказала, что занимается хозяйством в доме в Броварском районе, куда переехала на время войны. Алла Кудлай делилась, что занимается огородами, ухаживает за курами, котиками и собачками.

Кудлай приобщается к участию в благотворительных мероприятиях вместе с другими коллегами и выступает перед военными. В апреле этого года артистка приняла участие в благотворительном мероприятии величайшего композитора Александра Злотника.

Алла Кудлай выступила на благотворительном концерте

