Взяла російський паспорт і потрапляла у секс-скандал: де зараз зрадниця Анна Асті

Асті продовжує будувати кар'єру у країні-терористці

Анна Асті — співачка українського походження, яка була учасницею гурту Artik & Asti. Колектив був популярним в Україні та збирав стадіони. Однак після початку повномасштабного вторгнення артистка обрала мовчазну позицію щодо війни.

Що треба знати:

Анна Асті перебувала в Україні на початку повномасштабної війни

Співачка брала участь у "голій вечірці" Івлєєвої

Асті отримала російське громадянство

"Телеграф" вирішив з'ясувати, як зараз живе Асті та в які скандали потрапляла.

Де зараз Анна Асті

Співачка перебувала в Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії. Блогерка Аліна Шаманська розповідала, що вона ховалась від російських бомб разом з рідними у підвалі.

Я зараз розповім секрет. Вона перші дні війни провела в Україні під бомбами зі своїм чоловіком-росіянином та зі своєю родиною. Вони сиділи у підвалі. Це достовірна інформація. І ти, с*ка, сиділа під бомбами під час війни і приїжджаєш до Росії і випускаєш кліп з Кіркоровим. Аліна Шаманська

У 2023 році стало відомо, що виконавиця подорожує США з російським співаком Філіпом Кіркоровим. Він підтримує криваву війну Росії проти України.

Асті і Кіркоров, фото з її інстаграм-сторінки

Невдовзі у запроданки закінчився термін посвідки на тимчасове проживання. Певний час Асті продовжувала мати українське громадянство. Через це їй припинили реєстрацію індивідуального підприємця.

Пізніше співачка взяла російське громадянство. Асті не було складно це зробити, адже вона перебуває у шлюбі з російським бізнесменом Станіславом Юркіним. У 2023 році зрадниця виступила на "голій вечірці" блогерки Насті Івлєєвої, яка спричинила скандал у Росії. Так виступи Асті у країні-окупантці почали скасовувати. Її звинуватили її у "порушеннях традиційних цінностей та пропаганді ЛГБТ".

Асті та Івлєєва, фото з соцмереж

У 2024 році співачка разом із чоловіком виїхала із Росії. Також стало відомо, що райдер Асті суттєво зменшився — до 600 тисяч рублів. Вартість приватного виступу запроданки також знизилась — з 10 до 7 мільйонів рублів. Згодом артистка розповіла, що брала відпустку, щоб відновитися від операції на ногах.

Асті розповіла, що відновлюється після операції, скриншот з її інстаграм-сторінки

У 2024 році у мережі з'явилися фото, на яких співачка позує оголеною. Асті зазначила, що шахраї зламали її телефон і почали шантажувати публікацією інтимних світлин. Вона зазначала, що робила фото для свого чоловіка.

Асті позувала оголеною, фото з мережі

У червні 2025 року Асті відсвяткувала своє 35-річчя, запросивши представників російського шоубізнесу. Серед гостей були Філіп Кіркоров, Григорій Лепс, Володимир Пресняков, які підтримують війну. Шанувальники помітили, що на дні народження не було чоловіка зрадниці — Юркіна. Подейкували, що після секс-скандалу за участі Асті подружжя перебуває на межі розлучення.

Асті на своєму дні народженні

У вересні 2025 року артистка вивихнула ногу на сцені. Однак зрадниці довелося відіграти концерт повністю, оскільки є проблеми з продажем квитків на її виступи.

