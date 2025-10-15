Хворий на туберкульоз і деменцію? Що відомо про Саакашвілі зараз і за що він сидить

Михеїл Саакашвілі зараз перебуває у в'язниці

Михеїл Саакашвілі — колишній голова Одеської ОДА, радник Президента України та третій президент Грузії. Він відомий проведенням масштабних реформ у Грузії після "Революції троянд". Зараз він відбуває термін, а у березні 2025 року його визнали винним у розтраті державних коштів і призначили ще 9 років ув’язнення.

Що потрібно знати

У березні 2025 року Михеїл Саакашвілі отримав додатковий вирок на 9 років за розтрату державних коштів

За сукупністю звинувачень, включно з незаконним перетином кордону у 2021 році, термін ув'язнення політика тепер складає 12, 5 років

За що сидить у в’язниці Михеїл Саакашвілі

Ще у 2018 році суд у Грузії заочно визнав Саакашвілі винним у перевищенні службових повноважень. Зокрема у справі про побиття депутата парламенту Валерія Гелашвілі у 2005 році. За цим вироком він отримав 6 років ув’язнення.

У 2021 році, попри попередні вироки, Саакашвілі таємно повернувся до Грузії, щоб підтримати опозицію перед виборами. Перебуваючи у розшуку, політик прибув до Грузії у трейлері, який був завантажений молочною продукцією, на кораблі з українського порту. У березні 2025 року суд визнав його винним за цією статтею та додав ще 4,5 роки ув’язнення.

У березні 2025 року Саакашвілі також засудили до 9 років ув'язнення за розтрату держкоштів. У вересні цього ж року тбіліський міський суд зобов’язав експрезидента Грузії і колишнього керівника Спеціальної служби державної охорони повернути до бюджету країни до 9 мільйонів ларі (близько 3 млн доларів), повідомляє Ехо Кавказа.

Після арешту у 2021 році Саакашвілі на знак протесту оголошував неодноразово голодування. За заявою адвокатів, сім'ї та прихильників експрезидента, стан його здоров’я значно погіршився і він потребував лікування за кордоном.

У листопаді 2022 року адвокат грузинського політика Шалва Хачапурідзе повідомив, що у Саакашвілі діагностували деменцію і туберкульоз. На думку самого політика, його могли отруїти російські агенти.

