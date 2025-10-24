Чому у сусіда є світло, а в мене нема? Куди звертатись та чи варто наполягати на справедливості

Те, що у сусідньому будинки є світло під час відключення, ще не означає, що їхні родичі працюють в Укренерго

Відключення світла в Києві та інших містах України повернули українців до спогадів про осінь-зиму 2022 року та літо 2024. Тоді однією з головних тем обговорень серед українців була проблема несправедливості розподілу відключень: мовляв, "чому у сусіда світло є, а я сиджу без нього?".

Це ж питання є актуальним і під час цьогорічних відключень. "Телеграф" розповість, з чим це пов’язане та що робити, якщо світло у вікнах сусідів не дає спокійно жити.

Причина в енергетичних мережах, а не у "зв'язках"

Після обстрілів пошкоджуються не лише електростанції, а й розподільні мережі. У деяких районах енергетики змушені запроваджувати аварійні відключення, коли частина споживачів залишається без електропостачання. Але сусідній будинок може живитися від іншої лінії, яка залишилася неушкодженою.

Більше того — часто об’єкти критичної інфраструктури (лікарні, військові частини, водоканали) не відключаються взагалі. І якщо до цієї ж лінії під’єднаний житловий будинок — він також залишиться зі світлом. Іншими словами, навіть два будинки на одній вулиці можуть мати зовсім різні умови підключення — особливість побудови енергосистеми.

Хто вирішує, кому вимикати

Рішення про те, які райони та об’єкти підлягають погодинному чи аварійному вимкненню, ухвалює обласна військова адміністрація (ОВА). Перелік критичної інфраструктури, яку не можна відключати, затверджує Кабінет Міністрів України.

Що робити, якщо у вас немає світла, а в сусіда — є

Перевірте графік відключень — можливо, ваше відключення заплановане, а в сусіда — ні. З’ясуйте, чи не підключений ваш будинок до аварійно вимкненої лінії, тоді відновлення залежить від енергетиків. Пам’ятайте: в умовах дефіциту електроенергії енергетики змушені відключати цілі підстанції або райони — це технічно складний процес, який не завжди можна точно розмежувати "по квартирах".

Графіки вже стали гнучкішими

З грудня 2024 року енергокомпанії почали впроваджувати уніфіковані графіки погодинних відключень (ГПВ) по всій країні. Важливим нововведенням стало впровадження підчерг: якщо раніше було, наприклад, 6 черг, то тепер їх поділили на 12 — тобто кожна черга розділена навпіл.

Це дозволяє більш точково розподіляти навантаження на енергосистему — за потреби вимикається не вся черга, а лише її частина. Як результат, більше споживачів можуть одночасно залишатися зі світлом.

Крім того, компанії запровадили нову логіку перемикань: між двома відключеннями тепер має бути не менше 3,5 години зі світлом. У підсумку, за тиждень кожна черга може мати до 56 годин електропостачання, що суттєво більше, ніж раніше.

Чи можна змінити чергу або підчергу?

Так, але лише у випадках перемикання на резервне живлення. Якщо ваша адреса тимчасово живиться від іншої лінії (наприклад, після обстрілу або аварії), вона може на короткий період опинитися в іншій черзі або підчерзі. Це не "вибірковість" чи "несправедливість", а оперативне реагування енергетиків на поточну ситуацію в системі.

У випадках, коли електроенергії немає понад 10-12 годин поспіль без попередження та пояснень, необхідно звернутись до свого обленерго — це може бути не планове відключення, а локальна аварія або індивідуальна несправність. Оперативне звернення дозволить енергетикам швидше її виявити та усунути.

Таким чином, відповідь на запитання "чому у сусіда є світло, а у мене — ні" часто криється не в "нерівності", а у технічній структурі енергетичної мережі, правилах підключення та оперативних змінах після обстрілів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в умовах нових масштабних атак на енергетичну інфраструктуру Україна стикається не лише з необхідністю термінового відновлення пошкоджених об'єктів, а й з потребою перегляду підходів до енергетичної безпеки. На тлі зростаючих ризиків дефіциту енергоносіїв підготовка до опалювального сезону перетворюється на ключове випробування для всієї держави.