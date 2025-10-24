Почему у соседа есть свет, а у меня нет? Куда обращаться и стоит ли настаивать на справедливости

То, что в соседнем доме есть свет во время отключения, еще не означает, что их родственники работают в Укрэнерго

Отключение света в Киеве и других городах Украины вернули украинцев к воспоминаниям об осени-зиме 2022 года и лете 2024. Тогда одной из главных тем обсуждений среди украинцев была проблема несправедливости распределения отключений: мол, "почему у соседа свет есть, а я сижу без него?"

Этот же вопрос актуален и во время нынешних отключений. "Телеграф" расскажет, с чем это связано и что делать, если свет в окнах соседей не дает спокойно жить.

Причина в энергетических сетях, а не в "связях"

После обстрелов повреждены не только электростанции, но и распределительные сети. В некоторых районах энергетики вынуждены вводить аварийные отключения, когда часть потребителей остается без электроснабжения. Но соседний дом может питаться от другой оставшейся невредимой линии.

Более того, часто объекты критической инфраструктуры (больницы, воинские части, водоканалы) не отключаются вообще. И если к этой же линии подключен жилой дом, он также останется со светом. Другими словами, даже два дома на одной улице могут иметь совершенно разные условия подключения – особенность построения энергосистемы.

Кто решает, кому выключать

Решение о том, какие районы и объекты подлежат повременному или аварийному отключению, принимает областная военная администрация (ОВА). Список критической инфраструктуры, которую нельзя отключать, утверждает Кабинет Министров Украины.

Что делать, если у вас нет света, а у соседа есть

Проверьте график отключений – возможно, ваше отключение запланировано, а у соседа – нет. Выясните, не подключен ли ваш дом к аварийно выключенной линии, тогда восстановление зависит от энергетиков. Помните: в условиях дефицита электроэнергии энергетики вынуждены отключать целые подстанции или районы – это технически сложный процесс, который не всегда можно точно разграничить "по квартирам".

Графики уже стали более гибкими

С декабря 2024 г. энергокомпании начали внедрять унифицированные графики почасовых отключений (ГПО) по всей стране. Важным нововведением стало внедрение подчерк : если раньше было, например, 6 очередей, то теперь их разделили на 12 — то есть каждая очередь разделена пополам.

Это позволяет более точечно распределять нагрузку на энергосистему – при необходимости выключается не вся очередь, а только ее часть. Как результат, больше потребителей могут одновременно оставаться со светом.

Кроме того, компании ввели новую логику переключений: между двумя отключениями теперь должно быть не менее 3,5 часа со светом. В итоге за неделю каждая очередь может иметь до 56 часов электроснабжения, что существенно больше, чем раньше.

Можно ли сменить очередь или поочередно?

Да, но только в случаях переключения на резервное питание. Если ваш адрес временно питается от другой линии (например, после обстрела или аварии), он может на короткий период оказаться в другой очереди или поочередно. Это не избирательность или несправедливость, а оперативное реагирование энергетиков на текущую ситуацию в системе.

В случаях, когда электроэнергии нет более 10-12 часов подряд без предупреждения и объяснений, необходимо обратиться в свой облэнерго — это может быть не плановое отключение, а локальная авария или индивидуальная неисправность. Оперативное обращение позволит энергетикам быстрее его выявить и устранить.

Таким образом, ответ на вопрос "почему у соседа есть свет, а у меня нет" часто кроется не в "неравенстве", а в технической структуре энергетической сети, правилах подключения и оперативных изменениях после обстрелов.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в условиях новых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украина сталкивается не только с необходимостью срочного восстановления поврежденных объектов, но и с необходимостью пересмотра подходов к энергетической безопасности. На фоне возрастающих рисков дефицита энергоносителей подготовка к отопительному сезону превращается в ключевое испытание для всего государства.