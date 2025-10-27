Страждаєте через неякісне надання комунальних послуг? Ось 3 причини скласти колективний позов

Вирішити проблему з невідповідністю якості послуг та ціною можна через суд

Досить часто у старих багатоквартирних будинках українці стикаються з неякісним наданням комунальних послуг. Це може на додачу супроводжуватись ще й захмарними тарифами.

Що треба знати:

Мешканці багатоповерхівки можуть подати до суду на надавача комунальних послуг

Краще робити колективний позов

Бездіяльність у питанні якості комунальних послуг не приведе ні до чого

Про це "Телеграфу" розповіла Руденко Анастасія, юрист АО "ВІННЕР ПАРТНЕРС". За її словами, комунальні підприємства зобов'язані надавати якісні послуги багатоповерхівка та не тільки.

Тому, коли українці стикаються з ледь теплими батареями чи водою при досить великих тарифах, вони розводять руками. Але фактично це можна виправити, для цього слід звернулись до суду.

Юристка каже, що в такому випадку досить дієвим буде колективний позов, коли усі власники квартир, цілий будинок, подають скаргу до суду на надавача послуг. В такому разі суд розглядає її та приймає відповідне рішення. Але все не так просто, адже інтереси жителів будинку має представляти юрист, аби отримати бажаний результат.

"Звісно, можна подати індивідуальний позов, але… доцільніше подавати колективний позов, якщо проблема є масовою", — каже Руденко.

Вона також назвала основні переваги колективного позову, який можна подати до суду:

Економічна вигода. Під час колективного позову усі витрати на суд діляться на тих, хто звертається до суду.

Під час колективного позову усі витрати на суд діляться на тих, хто звертається до суду. Сила тиску. Надавачі послуг набагато охочіше йдуть на угоди або починають виконувати свої обов’язки, коли бачать перед собою не одного скаржника, а десятки або сотні об’єднаних позивачів. Судова справа з великою кількістю потерпілих має значний суспільний резонанс.

Надавачі послуг набагато охочіше йдуть на угоди або починають виконувати свої обов’язки, коли бачать перед собою не одного скаржника, а десятки або сотні об’єднаних позивачів. Судова справа з великою кількістю потерпілих має значний суспільний резонанс. Ефективність для суду. Суддям простіше розглянути одну велику справу, аніж 50 ідентичних маленьких.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли та де в Україні включать опалення. В деяких областях воно є вже з початку жовтня.