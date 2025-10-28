Вистачить всього 15 хвилин, щоб задихнутися: який ризик для птахофабрик створюють відключення

Експерт вважає, блекаути можуть задушити українську курку

Птахофабрики в Україні працюють в умовах підвищеного ризику, і найбільшу загрозу для виробництва становлять не ціни на дизель для генераторів, а критична залежність від стабільного електропостачання. У разі знеструмлення навіть коротка затримка в перемиканні на резервне живлення може призвести до масової загибелі птиці.

Що варто знати

Українські птахофабрики залежать від безперебійного електропостачання, і будь-яке знеструмлення становить критичний ризик Сергій Карпенко зазначив, що 15 хвилин без світла можуть призвести до масової загибелі птиці Збої в роботі промислових генераторів створюють для виробництва величезні втрати

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко. Повний матеріал про ціни на улюблений вид м'яса українців можна прочитати за посиланням.

Там стоять величезні промислові генератори, які повинні працювати. І в нас є певні проблематики з перепідключенням, тому що бувають моменти, коли є збої у цих генераторів, і птиця 15 хвилин побула без світла — вона просто може задихнутися. Це величезні втрати Сергій Карпенко

Сергій Карпенко, виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України"

Саме через такі ризики підприємства інвестують у дорогі системи резервного живлення. Це суттєво збільшує собівартість продукції, але дає змогу уникнути катастрофічних наслідків у разі блекаутів.

