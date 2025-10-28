За місяць на 130 гривень: українські супермаркети шокували здорожчанням популярного овочу (відео)

Експерти пояснили, чому тепличний овоч суттєво підскочив у ціні та що може зупинити цей процес

В Україні спостерігається значне та швидке здорожчання популярного тепличного овочу — огірка. Місцями різниця між цінниками за місяць складає понад 130 гривень. Експерти кажуть, що фермери не зможуть надалі підіймати вартість, якщо буде постачання овочу з Туреччини.

У Рівному в одному зі супермаркетів тепличні огірки продають за рекордною ціною — 174 гривні за кілограм. Відповідне відео можна побачити в одному з місцевих Telegram-каналів.

Якщо проаналізувати дані з Мінфін, а саме середні ціни на огірки у вересні-жовтні, то

звичайні огірки подорожчали зі 38,44 до 132,05 гривень;

огірки гладкі виросли у вартості до 173,70, коли місяцем раніше коштували 42,32 гривні;

а за огірки короткоплідні потрібно нині віддати 129,90, що на 90,63 гривні дорожче, аніж місяць тому.

Найбільше показник змінився на огірки гладкі. Середня ціна виросла на 131,38 гривні.

Дані Мінфін про середні ціни на овоч

Що кажуть експерти

Цього тижня українські тепличні комбінати значно підвищили відпускні ціни на огірки, повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Основною причиною здорожчання називають сезонне скорочення пропозиції овочів у місцевих господарствах, а також високий попит з боку гуртових компаній і роздрібних мереж.

Сезон реалізації огірків у тепличних комбінатах близький до завершення: господарства проводять зачистку теплиць і пропонують продукцію переважно дрібним оптом. Експерти відзначають, що якість овочів цього року дещо знизилася, проте це не заважає продавцям підіймати ціни. З початку минулого тижня вартість огірків зросла в середньому на 21%, і нині оптові ціни коливаються в діапазоні 90–110 грн/кг, залежно від якості та обсягу партії.

Огірки в Україні продовжують стрімко дорожчати

Порівняно з минулим роком, ціни на тепличні огірки вже вищі в середньому на 11%. За оцінками аналітиків, така ситуація може призвести до початку імпорту огірків з Туреччини вже наступного тижня. Надходження дешевшої продукції може стримати подальше зростання цін на місцевому ринку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи правда, що ціни злетять на головний продукт на столі українців.