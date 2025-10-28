Хватит всего 15 минут, чтобы задохнуться: какой риск для птицефабрик создают отключения

Эксперт считает, блекауты могут задушить украинскую курицу

Птицефабрики в Украине работают в условиях повышенного риска, и наибольшую угрозу для производства не цены на дизель для генераторов, а критическая зависимость от стабильного электроснабжения. При обесточивании даже короткая задержка в переключении на резервное питание может привести к массовой гибели птицы.

Что следует знать

Украинские птицефабрики зависят от бесперебойного электроснабжения и любое обесточивание представляет критический риск. Сергей Карпенко отметил, что 15 минут без света может привести к массовой гибели птицы. Сбои в работе промышленных генераторов создают для производства огромные потери

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко. Полный материал о ценах на любимый вид мяса украинцев можно прочитать по ссылке.

Там стоят большие промышленные генераторы, которые должны работать. И у нас есть определенные проблематики с переподключением, потому что бывают моменты, когда есть сбои у этих генераторов, и птица 15 минут побыла без света – она просто может задохнуться. Это огромные потери Сергей Карпенко

Сергей Карпенко, исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины"

Именно из-за таких рисков предприятия инвестируют в дорогостоящие системы резервного питания. Это существенно увеличивает себестоимость продукции, но позволяет избежать катастрофических последствий в случае блекаутов.

