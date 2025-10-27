Не скуповуйте його зараз: ціни на один із найпопулярніших продуктів в Україні можуть скоро впасти

Замість очікуваного подорожчання, деякі продукти в Україні можуть впасти в ціні.

Деякі продукти в Україні, незважаючи на тяжку ситуацію, можуть приємно здивувати своїми цінами вже найближчим часом. Це, наприклад, стосується молочної продукції, зокрема масла вершкового.

Що потрібно знати:

У Європі дешевшає масло і тренд зачепить Україну

Подешевшати можуть усі види даного продукту

Падіння цін може бути значним

"Телеграф" розповідає про те, скільки буде коштувати масло найближчим часом. Повну версію матеріалу про ціни в Україні читайте на нашому сайті, перейшовши за посиланням.

Замість очікуваного подорожчання експерти молочної галузі прогнозують стабілізацію цін, а в окремих категоріях навіть їхнє зниження. Все через європейський ринок, де ціни на ці продукти вже летять вниз. Україна є частиною глобального ринку, тому коли ціни падають у Європі, вони знижуються і в нас.

Виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур у коментарі "Телеграфу" спрогнозував, що масло може подешевшати приблизно на 10%.

За його словами, це стосується всіх видів масла – і 82-відсоткового, і 73-відсоткового, і навіть бутербродного з меншою жирністю.

Роблять масло різної жирності. І 82, і 73, і 62 теж бутербродне. То воно все буде коштувати менше сказав Дідур

У зв'язку з цим експерти радять не скуповувати масло — продукт має обмежений термін зберігання, а реальні ціни швидше знизяться, ніж зростуть, навіть попри важку зиму та відключення.

Для довідки: середня ціна за 200 г вершкового масла на кінець літа в Україні становила 100-105 гривень.

