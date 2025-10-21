Сходив на Говерлу з трьома дітьми: що відомо про екскерівника "Укренерго", в якого ДБР проводить обшуки

Володимир Кудрицький вже потрапляв у гучні скандали

Колишній керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький, який очолював компанію з 2020 року і встиг провести українську енергосистему до європейської мережі ENTSO-E, знову опинився в центрі уваги. Сьогодні у нього проходять обшуки, які проводить Державне бюро розслідувань. За даними слідства, перевіряють можливі зловживання під час його роботи на посаді та використання коштів державного підприємства.

Що варто знати

ДБР проводить обшуки у колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького

Слідчі перевіряють, як саме Кудрицький розпоряджався фінансами держпідприємства, яке відповідає за критичну енергетичну інфраструктуру

Він вже фігурував у справах про розкрадання та недостатній захист енергооб’єктів від російських обстрілів

Чиновник одружений і має трьох дітей

Що відомо про Володимира Кудрицького

Кудрицький народився 23 травня 1986 року. Вищу освіту здобув у Київському Національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

Володимир Кудрицький. Фото: facebook.com/vladimir.kudrytskyi

До приходу в НЕК "Укренерго" Володимир працював у консалтингу (зокрема ― компанії Grant Thornton), у внутрішньому аудиті, а також на керівних посадах у "Укртранснафті". В "Укренерго" він спочатку був призначений заступником директора з інвестицій, потім першим заступником директора, а з лютого 2020 року — в.о. голови правління, а 2 серпня 2020 — офіційно головою правління.

Скандали, у яких фігурував Кудрицький

У серпні 2024 року його було призначено до Ради з відновлення дитячої лікарні "Охматдит". Ветеранська організація ГО "Вибачте, що живі", звернулася до міністра МОЗ Віктора Ляшка із закликом пояснити це рішення з огляду на відкриті НАБУ та СБУ кримінальні провадження за фактами розкрадання державних коштів на закупівлях бронежилетів.

Володимир Кудрицький. Фото: facebook.com/vladimir.kudrytskyi

Видання Forbes Ukraine та "Економічна правда" повідомляли, що Кудрицького було звільнено за недостатній захист об'єктів компанії від обстрілів з боку РФ. Зокрема йдеться про укриття, інженерні споруди для захисту електрооб’єктів від ракетних ударів. Сам Володимир заперечував це. Він заявив, що на підприємстві нібито на більшості підстанцій вже збудовано понад 60 антидронових укриттів, і ці об’єкти споруджено за кошти міжнародної допомоги, а не державного бюджету.

Сім’я Володимира Кудрицького

Володимир одружений із Олександрою Ястремською. Вони мають двох дітей. За деякими даними, у декларації за 2019 рік було сказано, що дружина чиновника володіла житловим будинком у селищі Гнідин Бориспільського району Київської області, площею 181 кв м.

Володимир Кудрицький з дружиною Олександрою

На особистій сторінці Кудрицького у Фейсбук є знімки в обіймах із жінкою, викладені ще у 2015 році. Також є фото із сином — він займається плаванням і в грудні минулого року здобув золото на змаганнях.

Син Володимира Кудринського здобув перше місце на змаганнях з плавання

Володимир Кудрицький з дружиною

Володимир Кудрицький з сином

Також нещодавно Володимир ділився, що разом із дітьми та дружиною вони підіймалися на Говерлу.

Володимир Кудрицький з дружиною та дітьми

