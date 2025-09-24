ДБР підтвердило інсайд "Телеграфу": банкірам з Мегабанку повідомили про підозру

Колишніх керівників установи підозрюють у причетності до незаконної угоди з передачею нерухомості громадянам Росії

Офіційні повідомлення Генпрокуратури та ДБР підтвердили ексклюзивну інформацію "Телеграфу" про підозри щодо колишніх керівників збанкрутілого Мегабанку.

Як повідомляв "Телеграф" 22 вересня, правоохоронці повідомили про підозру двом службовим особам харківського Мегабанку — голові правління Олені Пономаренко та начальнику відділу позовної роботи Оксані Лактіоновій. Їх підозрюють в організації незаконного переоформлення права власності на 8 об'єктів нерухомості банку на користь компаній, пов'язаних з громадянами РФ.

У середу, 24 вересня, офіційні підтвердження оприлюднили Офіс прокурора України та Державне бюро розслідувань. У повідомленнях йдеться про повідомлення про підозру колишньому в.о. голови правління збанкрутілого харківського банку в організації незаконного виведення майна.

За даними слідства, під час військових дій на Харківщині було спроба переоформити нерухомість банку на іноземні компанії, бенефіціарами яких є громадяни держави-агресора. Ці компанії перебувають під санкціями РНБО України.

Вартість арештованої нерухомості перевищує 360 млн грн. Обидві підозрювані наразі перебувають за кордоном, тому готується подання в міжнародний розшук.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ПриватБанк звинуватили у байдужості до військових.