У Києві суд обрав відомому режисеру запобіжний захід

Андрію Білоусу обрали тримання під вартою

Печерський районний суд 22 жовтня продовжив слухання справи театрального режисера та викладача університету ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса, якого звинувачують у систематичних сексуальних домаганнях, зокрема неповнолітніх. Суд відправив його у СІЗО до 17 грудня.

У середу Печерський райсуд Києва, який брав перерву на вивчення документів у справі Андрія Білоуса, продовжив засідання. Колишній директор Молодого театру всі звинувачення в насильстві заперечує, мовляв, жодної шкоди жодній дівчині не завдав і мав з усіма "дружні тісні стосунки".

У залі суду

Що інкримінують Андрію Білоусу

Андрій Білоус

Під час досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний, використовуючи значний авторитет у театральному середовищі та службове становище викладача та директора театру, з 2017 по 2023 роки систематично схиляв п’ятьох студенток до вступу з ним у статеві стосунки без їх добровільної згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство. Причому двоє дівчат на момент вчинення злочинів були неповнолітніми.

Прокурори

Сторона обвинувачення повідомила чоловіку про підозру за:

ч.ч. 2, 3 ст. 152

ч.ч. 1, 2 ст. 153 КК України.

Режисеру загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Суддя

До того Андрій Білоус у коментарі журналістам наголошував, що не завдав шкоди жодній дівчині, заперечуючи будь-яке насильство. Усі обвинувачення він вважав "замовною кампанією", яка спрямована на його дискредитацію як керівника, за його словами, "найуспішнішого театру".

Андрій Білоус з адвокатом

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що Андрій Білоус залишив посаду директора – художнього керівника Київського академічного Молодого театру. Ще у травні він подав заяву на звільнення за угодою сторін.