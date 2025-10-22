Рус

У Києві суд обрав відомому режисеру запобіжний захід

Олексій Руденко
Судове засідання Новина оновлена 22 жовтня 2025, 16:33
Судове засідання. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Андрію Білоусу обрали тримання під вартою

Печерський районний суд 22 жовтня продовжив слухання справи театрального режисера та викладача університету ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса, якого звинувачують у систематичних сексуальних домаганнях, зокрема неповнолітніх. Суд відправив його у СІЗО до 17 грудня.

У середу Печерський райсуд Києва, який брав перерву на вивчення документів у справі Андрія Білоуса, продовжив засідання. Колишній директор Молодого театру всі звинувачення в насильстві заперечує, мовляв, жодної шкоди жодній дівчині не завдав і мав з усіма "дружні тісні стосунки".

суд андрій білоус
У залі суду

Що інкримінують Андрію Білоусу

андрій білоус суд
Андрій Білоус

Під час досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний, використовуючи значний авторитет у театральному середовищі та службове становище викладача та директора театру, з 2017 по 2023 роки систематично схиляв п’ятьох студенток до вступу з ним у статеві стосунки без їх добровільної згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство. Причому двоє дівчат на момент вчинення злочинів були неповнолітніми.

суд андрій білоус
Прокурори

Сторона обвинувачення повідомила чоловіку про підозру за:

  • ч.ч. 2, 3 ст. 152
  • ч.ч. 1, 2 ст. 153 КК України.

Режисеру загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

суд андрій білоус
Суддя

До того Андрій Білоус у коментарі журналістам наголошував, що не завдав шкоди жодній дівчині, заперечуючи будь-яке насильство. Усі обвинувачення він вважав "замовною кампанією", яка спрямована на його дискредитацію як керівника, за його словами, "найуспішнішого театру".

андрій білоус суд
Андрій Білоус з адвокатом

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що Андрій Білоус залишив посаду директора – художнього керівника Київського академічного Молодого театру. Ще у травні він подав заяву на звільнення за угодою сторін.

#Київ #Суд #Насильство #Андрій Білоус