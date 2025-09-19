З Вінниччини — на смерть: один з останніх господарів лісу загинув під час перевезення (фото)

Екологи б’ють на сполох: зубрів в Україні катастрофічно мало, а загибель під час перевезення — свідчення неналежної організації.

Століття тому велетні зубри панували в лісах України, наразі ж їх залишилось усього кілька сотень. Один з цих рідкісних тварин днями загинув через недбалість.

Про це повідомив Київський еколого-культурний центр. Сталось це під час транспортування з Вінниччини до національного парку "Залісся" в Броварському районі Київської області. Саме у вінницьких лісах живе одна з найбільших популяцій зубрів — 132 особини з усіх близько 400, які є в Україні. В парку "Залісся" після окупації з 26 зубрів залишились лише 14.

Зубри живуть стадами. Фото: Центрально-Західне міжрегіональне управління ЛМГ

Загалом переселити мали двох зубрів, дозвіл на таку мандрівку дали на початку 2025 в тоді ще чинному Міндовкілля. Тварин переселяли, щоб відновити популяцію.

Однак все пішло не за планом. Відловити та перевезти тварину мали досвічені єгері. Робити це можна тільки пізньою осінню, взимку чи ранньою весною, щоб не заважати тваринам розмножуватися та не спричинити стрес спекою.

Зубрів для перевезення приманюють в пастки на їжу. Фото: Центрально-Західне міжрегіональне управління ЛМГ

В КЕКЦ кажуть, що підготовка до перевезення була жахливою, а за його смерть нікого не покарали. Екологи наголошують, в самому "Заліссі" з зубрами відбувається "дивна історія". Їхнє поголів'я не збільшується, а тримається однієї кількості. Причина може бути у відстрілі.

Офіційна думка — зубри погано розмножуються. А насправді, швидше за все, їх просто відстрілюють під час царських полювань за принципом — два зубра народилося, два відстріляли. КЕКЦ

"Залісся" довгий час було "мисливською" резиденцією для президентів, тут досі функціонують вишки для полювання.

Мисливець із вбитим зубром. Фото: КЕКЦ

Навіть під час повномасштабного вторгнення дозволи на полювання видаються, зокрема у 2025 офіційно дозволили вбити чотирьох оленів, двох ланей та двох косуль.

Зубр, напевно, знав про царські полювання в Заліссі, і тому вирішив не здаватися мисливцям, а покінчив життя самогубством. КЕКЦ

Загалом популяція зубра через полювання з 2000 по 2010 рік зменшилась в чотири рази — з 800 осіб до 200. Зупинити відстріл змогла тільки генеральна прокуратура.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Вінниччині зустріли зубра. Найбільшу тварину Європи помітили в лісі та змогли зафільмувати в дикій природі.