"Думали це все, кінець". Як врятували зубрів у "Заліссі" після російської окупації

Національний природний парк "Залісся" перебував під окупацією близько одного місяця — з кінця лютого до кінця березня 2022 року

Під час російської окупації Київщини на початку вторгнення значно постраждала популяція зубрів у "Заліссі". Адже на кінець 2022 року залишилось всього 11 голів і всі самиці. Однак національний природний парк "Залісся" знайшов вихід.

Що треба знати:

Парк "Залісся" перебував в російській окупації пару тижнів

До вторгнення росіян там було 24 зубри — втрачено понад 50% тварин

Зубр з Київського зоопарку Мускат посприяв збільшенню популяції

Про це "Телеграфу" розповів провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN (група фахівців з дослідження зубрів та бізонів), офіційний представник в Україні EBCC (European Bison Conservation Center) Віталій Смаголь. За його словами, тривалий час з 2022 "Залісся" було депресивним угрупованням, зараз же ситуація змінилась.

Зубри

Смаголь розповідає, що під час окупації частини Київщини на території "Залісся" також проходили бойові дії, адже там було заміновано територію обома сторонами. При цьому постійно відбувались обстріли, внаслідок чого загинуло чимало тварин. Виходить, що популяція зубрів скоротилась більше ніж на половину та була під загрозою зникнення.

"На кінець 2022 року зубрів – 11 голів. І всі самки. Всі самки. Думали, нічого вже ж не буде. Але з моєю поміччю вициганили хлопчика з Київського зоопарку, Муската", — розповідає експерт.

За його словами, поява Муската мала свої переваги та проблеми. Вже станом на 2025 рік з'явилось 3 телят: дві дівчинки та один хлопчик. Популяція потроху розвивається та виходить з загрозливої зони. Але Мускат наробив великої біди в "Заліссі".

Національний парк "Залісся"

Смаголь розповідає, що самець був вихований у зоопарку, до того ж йому чотири роки, досить молодий та норовливий. Він з першого дня почав у національному парку наводити свої порядки: розбивати кормушки, сінники — все, що потраплялось під очі. Мускат робив це не зі зла, а через звичку, адже виріс у зоопарку, де звик до людей, тому не боявся підходити до годівничок тощо.

Зубри

А національному парку люди не втручаються в природу, вони просто організовують місця підгодівлі та пиття. Мускат же ці місця трощив щодня. Але його тривалий час терпіли.

"Кормушок він наламав за один рік понад 150 штук, просто розвалив. Він молодий хлопець. Працівники парку заморились лагодити кормушки та сінники. Вони відремонтують їх, приходять, а через два дні все розваляно — Мускат поламав", — розповідає науковець.

Зубр

Саме тому було вирішено, що Муската випускатимуть на відкриту територію лише на період гону, це приблизно 1-2 місяці. Він за цей час покриває самок, а працівники парку регулярно лагодять все зламане. Потім зубра поміщають у вольєр, як він і звик жити в зоопарку.

"Залісся" до останнього часу було найдепресивнішою зоною, але намітились якісь певні позитивні тенденції", — резюмував Смаголь.

