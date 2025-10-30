По Ладижину та Добротвору багато били, але їх можна захистити. Де ТЕС приречені – пояснив енергоексперт

Росія атакувала 30 жовтня ТЕС крилатими ракетами, дронами та "Кинджалами"

Росія продовжує атакувати енергетику України, адже 30 жовтня удари були скеровані на Ладижинську та Добротвірську ТЕС. Однак атака на ці об'єкти — сигнал для східних регіонів.

Що треба знати:

Захистити енергетичні потужності на заході України легше, ніж в центрі чи на сході

Добротвірську ТЕС Росія атакувала не вперше і не в останнє

Прогноз для енергооб'єктів на сході та в центр невтішний

Про це "Телеграф" розповів Ігор Тинний, український бізнесмен, засновник і співвласник енергетичного холдингу "Гідроенергоінвест-Акванова". За його словами, щоб атакувати енергооб'єкти на заході країни Росії треба використовувати крилаті, гіперзвукові чи покращені балістичні ракети, а це дорого.

"По Добротвірській ТЕС росіяни стріляли вже разів 20. По Ладижину вони стріляють також", — каже експерт.

Добротвірська ТЕС

Ладижинська ТЕС

За його словами, у цих станцій більше шансів захиститись, ніж у тих, що в центрі України чи на заході. Бо ці об'єкти атакують з різного типу озброєння. Тинний наголошує, що відбити атаку десятка ракет важко, але відбивати удари КАБів, дронів щодня — ще важче.

Тому, на його думку, шанс, що велика генерація виживе в прифронтових областях, де швидкість реакції ППО і можливості росіян дуже різноманітні, — мінімальний. Великі підстанції для передачі енергії у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій не будуть стабільно працювати.

"Їх знищуватимуть одразу після відновлення", — каже Тинний.

Він додає: в об'єктів у глибині України шанси перехопити ці ракети суттєво більші. Це добре показує статистика збиття крилатих ракет. Відповідно відновлення великих електростанцій на сході України за великі кошти, я вважаю, приреченими, а в центральній Україні — шанс є.

Відповідаючи на питання, чи змінилась тактика обстрілів росіян, Тинний каже: "По станціях по всій Україні стріляють уже 4 роки. Обстріли енергооб'єктів Львівщини та Івано-Франківщини відбувалися багато разів".

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час атаки 30 жовтня досить сильно постраждало Запоріжжя. Там багато поранених, серед яких — діти.