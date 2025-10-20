Прогнози не справдилися: експерт назвав головний енергетичний провал України

Тактика ворога залишається незмінною — удари по ТЕЦ, станціям, мережам, об’єктам газовидобутку, газоперекачуючим станціям

Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру, але захисні споруди України для цих об’єктів виявилися не настільки ефективними, як думали та прогнозували. Цієї зими українцям потрібно бути готовим до проблем з електроенергією та теплопостачанням.

Що потрібно знати:

Противник і далі атакуватиме енергосистему, тому Україні необхідне посилення протиповітряної оборони цих об’єктів

Взимку певний час – година, дві, а може й доба, українці можу залишатися без електроенергії

Оскільки посилилися удари по газових об’єктах, слід думати, як додатково купити мільярд два куби газу

Про це сказав Іван Плачков у бліцінтерв’ю "Телеграфу": "Зима може бути холодною, потрібен запас: ексміністр енергетики про пошуки додаткових 2 млрд кубометрів газу".

За його словами, ворог продовжить атакувати енергійну інфраструктуру, як і до цього атакував. Його тактика не змінилася — удари по ТЕЦ, станціях, мережах, об’єктах газовидобутку, газоперекачувальних станціях і так далі.

Іван Плачков

Плачков зазначив, що Україні варто думати про власну тактику.

Перше – це посилення протиповітряної оборони об’єктів енергетичної інфраструктури. Крім того, якщо не буде якихось домовленостей, нам потрібно бути готовими до оперативного відновлення таких об’єктів. А з іншого боку до того, що певний час – година, дві, а може й доба, ми можемо бути без електроенергії, що взимку можуть виникати проблеми з теплопостачанням. сказав співрозмовник.

Тактика України, як вважає ексміністр, насамперед тактика України має передбачати захист наших об’єктів енергетики.

Ми вже зрозуміли, що ті захисні споруди, які є на сьогодні, виявились не такими ефективними, як ми думали й прогнозували. Отже, треба посилювати ППО. До того ж оскільки посилились удари по газовим об'єктам, варто думати, як додатково купити мільярда два куби газу. Зима може бути не середньостатистична, на яку ми орієнтуємось, а холодна. Тому потрібен запас підсумував Плачков.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чотири області України можуть залишитися без світла цієї зими.