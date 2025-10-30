"Краще мати можливість виїхати": експерт розповів, чого чекати українцям узимку

Можливі відключення світла тривалістю до двох діб

Росіяни намагаються досягти тотального блекауту через розбалансування системи, через що не зможуть працювати АЕС. В результаті виникнуть стрибки напруги, проблеми з газо- та теплопостачанням.

Що потрібно знати:

Мета росіян — тотальний блекаут через розбалансування енергосистеми

Можливі стрибки напруги, проблеми з газо- та теплопостачанням, відключення до двох діб

Ексміністр Іван Плачков радить мешканцям великих міст тимчасово переїхати до райцентрів

Про це "Телеграфу" розповів ексміністр енергетики та колишній голова Київенерго Іван Плачков. Він порадив мешканцям великих міст на якийсь час перебратися до райцентрів.

У чому полягає мета росіян

За його словами, росіяни з метою розбалансування системи раніше били по Лівому берегу, а тепер бомбять західну Україну.

"Вони намагаються досягти того, щоб було складно транспортувати енергію з регіону до регіону. Намагаються зробити так, щоб замість єдиної енергосистеми було кілька", — уточнив експерт.

Він пояснив, що таку систему буде важче балансувати, що призведе до більш масштабних відключень. Це, своєю чергою, спричинить проблеми з подачею газу та опаленням у великих містах. "Вже зменшуються обсяги видобутку газу. Але можуть виникнути проблеми з транспортуванням", — сказав Плачков.

Іван Плачков

До чого готуватись і що робити українцям

Наразі потрібно економити електрику та газ, вважає експерт, бути готовими до того, що можуть бути відключення на кілька годин, а може й на добу чи дві. Особливо це важливо для великих міст, де централізоване теплопостачання.

Колишній міністр попередив, що у разі поділу енергосистеми будуть перепади напруги від 60 до 150 вольт. "Тому важливо берегти електроприлади, можуть відбуватися загоряння", — додав він.

"Нам потрібно без паніки, без істерики, але готуватися. Ми маємо бути готові. А мешканцям великих міст – потрібно дзвонити друзям та знайомим до районних центрів, де є традиційне опалення, щоб деякий час перечекати", – порадив експерт.

На його думку, мешканцям Києва важливо згадати про своїх родичів у Броварах та Вишневому, де є автономне опалення.

"Краще щоб була можливість виїхати. А для цього має бути в баку бензин. Це жорстока війна, і противник намагатиметься використати свої можливості у повному обсязі", – сказав Плачков.

Немає комунікації з владою

Ситуація не напружена, стверджує колишній міністр, вона — критична, з елементами тривожності. Він розкритикував уряд через відсутність комунікації.

"Але я не чую пояснень від уряду. Ви чули, щоб міністр комунікував? Ми чули тільки, що вчасно розпочнеться опалювальний сезон. Хтось коментує в уряді, хтось координує ситуацію? Я цього не бачив", – резюмував Плачков.

Раніше він пояснив, що низька напруга виникає в мережі увечері, коли найбільше навантаження на мережу. Очевидно, що споживання зростає, при цьому ми маємо дефіцит потужностей, тому і вводяться аварійні відключення.