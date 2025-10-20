Стрибки напруги і відключення світла повʼязані? Енергетик дав важливу пораду українцям

Ексміністр Плачков розповів, як уникнути напруги 190 вольт

Стрибки напруги у мережі, з якими нещодавно зіштовхнулись кияни, не пов'язані з відключеннями світла. Адже напруга у 190 вольт спостерігалась у певний період.

Про це "Телеграфу" розповів ексміністр енергетики та колишній голова Київенерго Іван Плачков в інтерв'ю "Зима може бути холодною, потрібен запас: ексміністр енергетики про пошуки додаткових 2 млрд кубометрів газу".

Що треба знати:

Стрибки напруги виникають частіше ввечері

Україна не може споживати енергію у звичному темпі

Українцям слід заощадливо використовувати електроенергію

За словами Плачкова, низька напру виникає у мережі ввечері, коли найбільше навантаження на мережу. Тому це не може свідчити про значне просідання електромережі чи вплив відключень світла. Очевидно, що споживання зростає, при цьому ми маємо дефіцит потужностей, тому й запроваджуються аварійні відключення.

Наразі енергетики після удару по генеруючим потужностям намагаються збалансувати роботу мережі, регулюють споживання. Тут йдеться і про те, щоб не збільшувати імпорт електроенергії.

"На мій погляд, доцільно було запровадити планові відключення, щоб було легше витримати цей баланс. Але повірте, енергетики й так роблять для цього все можливе і неможливе. Ще раз повторюю, посилення ППО, це єдиний рецепт", — каже ексміністр.

Він додає, що наразі слід говорити про те, як Україні скорочувати споживання газу, економити електроенергію. Українцям треба зосередитись на розумінні того, яка наразі складна ситуація та шукати шляхи виходу.

"Ми споживаємо, скільки ми звикли, дивимося на вольтметр, а там 190, і кажемо, що це погані енергетики. Просто треба вимкнути все зайве і залишити тільки те, що вкрай необхідно", — резюмував Плачков.

Раніше "Телеграф" розповідав, що початок опалювального сезону 2025-2026 будуть відтягувати максимально.