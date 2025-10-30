"Лучше иметь возможность уехать": эксперт рассказал, чего ждать украинцам зимой

Возможны отключения света продолжительностью до двух суток

Россияне пытаются добиться тотального блэкаута через разбалансировку системы, из-за чего не смогут работать АЭС. В результате возникнут скачки напряжения, проблемы с газо- и теплоснабжением.

Что нужно знать:

Цель россиян — тотальный блэкаут через разбалансировку энергосистемы

Возможны скачки напряжения, проблемы с газо- и теплоснабжением, отключения до двух суток

Экс-министр Иван Плачков советует жителям больших городов временно переехать в райцентры

Об этом "Телеграфу" рассказал экс-министр энергетики и бывший глава Киевэнерго Иван Плачков. Он посоветовал жителям больших городов на время перебраться в райцентры.

В чем заключается цель россиян

По его словам, россияне с целью разбалансировки системы ранее били по Левому берегу, а теперь бомбят западную Украину.

"Они пытаются добиться того, чтобы было сложно транспортировать энергию из региона в регион. Пытаются сделать так, чтобы вместо единой энергосистемы было несколько", – уточнил эксперт.

Он пояснил, что такую систему будет тяжелее балансировать, что приведет к более масштабным отключениям. Это, в свою очередь, повлечет проблемы с подачей газа и с отоплением в больших городах. "Уже уменьшаются объемы добычи газа. Но могут возникнуть и проблемы с транспортировкой", – сказал Плачков.

Иван Плачков

К чему готовиться и что делать украинцам

Сейчас нужно экономить электричество и газ, считает эксперт, быть готовыми к тому, что могут быть отключения на несколько часов, а может и на сутки или двое. Особенно важно это для больших городов, где централизованное теплоснабжение.

Бывший министр предупредил, что в случае разделения энергосистемы, будут перепады напряжения от 60 до 150 вольт. "Поэтому важно беречь электроприборы, могут происходить возгорания", – добавил он.

"Нам нужно без паники, без истерики, но готовиться. Мы должны быть готовы. А жителям больших городов – нужно звонить друзьям и знакомым в районные центры, где есть традиционное отопление, чтобы некоторое время переждать", – посоветовал эксперт.

По его мнению, жителям Киева важно вспомнить о своих родственниках в Броварах и Вишневом, где есть автономное отопление.

"Лучше чтобы была возможность уехать. А для этого должен быть в баке бензин. Это жестокая война, и противник будет пытаться использовать свои возможности в полном объеме", – сказал Плачков.

Нет коммуникации с властями

Ситуация не напряженная, утверждает бывший министр, она – критическая, с элементами тревожности. Он раскритиковал правительство из-за отсутствия коммуникации.

"Но я не слышу объяснений от правительства. Вы слышали чтобы министр коммуницировал? Мы слышали только, что вовремя начнется отопительный сезон. Кто-то комментирует в правительстве, кто-то координирует ситуацию? Я этого не видел", – резюмировал Плачков.

Ранее он пояснил, что низкое напряжение возникает в сети вечером, когда наибольшая нагрузка на сеть. Очевидно, что потребление растет, при этом у нас есть дефицит мощностей, поэтому и вводятся аварийные отключения.