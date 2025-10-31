Ситуация критическая, готовьтесь к тяжелой зиме: экс-министр о последствиях атак по энергетике

Тотальный блекаут и раскол системы – чего хотят добиться россияне ударами по ТЭС

Удары по Бурштынской, Добротворской и Ладыжинской ТЭС в центральной и западной части Украины несколько выбились из регулярных обстрелов объектов генерации и распределения на левом берегу. Ситуация с электроснабжением может ухудшиться не только в отдельных регионах, но и жителям больших городов лучше подумать о варианте выезда на зимний период.

Что следует знать:

Удары по ТЭС расширили зону угроз и могут осложнить транзит электроэнергии между регионами

Плачков предупредил о риске перехода системы в островной режим

Гражданам советуют экономить энергию и запас топлива

Об этом "Телеграфу" рассказал экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

Иван Плачков/Facebook-страница

– Какими могут быть последствия ударов по ТЭС на западе страны?

– Во-первых, россияне хотят добиться тотального блекаута, разбалансировать систему до состояния, когда не смогут работать, в том числе и атомные станции. Во-вторых, до этого они массированно избивали по левому берегу, то есть уничтожают почти всю генерацию там. Сейчас они хотят избивать по западу Украины.

К чему это может привести? Будет тяжело транспортировать электроэнергию из региона в регион. Энергосистема может перейти на такой островной, локальный режим, то есть разделиться на несколько частей. Они хотят, чтобы энергосистема была не единой.

И уже понятно, что будет трудно балансировать, придется производить более масштабные и более частые отключения. А если не будет электроэнергии, то может быть проблема с отоплением, особенно в больших городах. И могут быть проблемы с газом, газоснабжением, уже есть проблема с добычей. Мы знаем, что объем добычи уменьшился, но могут быть проблемы с транспортировкой, если россияне будут бить по газоперекачивающим станциям.

– Что нужно делать украинцам?

– Во-первых, нужно экономить каждый киловатт-час, и каждый метр кубический газа. Во-вторых, нужно быть готовым, что электроэнергия может быть выключена на несколько часов. А может, и на сутки, на две, на неделю, пока энергетики не восстановят линии, подстанции или генерацию. И особенно это актуально в крупных городах, где есть централизованное теплоснабжение. Там проблема может быть именно с теплом.

А еще в таких ситуациях, когда объединенная электросистема будет разделяться могут быть большие перепады напряжения. Поэтому очень желательно электроприборы отключать из розетки – те, что можно – компьютеры и все остальное. И особенно опасны зарядные приборы, зарядные блоки – с большим перепадом напряжения может произойти все что угодно, особенно, если они некачественно собраны – они взрываются.

Иван Плачков/Facebook-страница

– Вы говорите, что есть угроза для отопительного сезона. В чем она состоит?

– В Киеве они били по ТЭЦ 5-6. Если сделают еще пару массированных атак, и мы будем ремонтировать их месяц или два – это угроза. По Харькову они тоже ТЭЦ-5 разрушили, там котельные поставили, они будут работать. Еще есть Одесса. Это большие города, где централизованное теплоснабжение.

– Ладыжин – это Винницкая область, Добротвор – это Львовская, Бурштин – это Ивано-Франковская. Этим областным центрам угрожают проблемы с отоплением?

– Там нет централизованного теплоснабжения. Там котельные. ТЭС производят электроэнергию, а тепло производят только ТЭЦ – теплоэлектроцентрали.

А ТЭС – это теплоэлектростанция. Они производят тепло только для небольших городков у электростанций.

В таких городах как Винница, ТЭЦ нет, там котельные. Они работают на газ. Если возникнут проблемы с газом, то может быть и проблема с теплоснабжением.

– Каков ваш общий прогноз и рекомендации?

– Ситуация не тяжелая, она критическая, даже с элементами тревоги. Я не слышу, не вижу объяснений от правительства. Слышим ли мы, чтобы премьер-министр сказала, какая ситуация, к чему готовиться, что делать? Есть ли кто-нибудь в правительстве, кто комментирует и координирует ситуацию? Я не вижу, к сожалению.

На мой взгляд, надо готовиться, без паники, без истерики, но к тяжелой зиме стоит быть готовым. Особенно жителям больших городов. Позвоните друзьям, знакомым, родственникам, где-то недалеко в селах, районных центрах, где есть традиционное отопление, чтобы можно было некоторое время переждать.

"Пункты несокрушимости" в Киеве всех поместят, но лучше иметь возможность уехать. А чтобы поехать – надо, чтобы бак был полон бензина, чтобы были какие-то продукты. Это жестокая война, и я думаю, что россияне будут пытаться использовать эту зиму в полном объеме.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в результате российских обстрелов в Украине зафиксировано повреждение объектов электропередач, обслуживающих атомные электростанции, что создает потенциальные угрозы ядерной безопасности. Как сообщили в МАГАТЭ, на Южноукраинской и Хмельницкой АЭС потеряна одна из линий питания, а на Ровенской АЭС пришлось снизить мощность двух энергоблоков.