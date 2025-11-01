Додаткові бали до НМТ та стипендія. Чи запровадять в Україні зимовий вступ у виші

Зимовий вступ — буде однією з форм інтеграції та залучення молоді до вступу у ВНЗ

В Україні планують запустити програму зимового вступу в університет, але вона передбачатиме особливі умови. Це не буде вступ на перший курс, а на так званий нульовий, підготовчий курс.

Що треба знати:

Зимовий вступ в університет буде запроваджено як підготовку до НМТ

Абітурієнти отримуватимуть стипендію та навіть додаткові бали

Остаточне рішення щодо цієї пропозиції приймає МОН

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній ректор Маріупольського державного університету і нині заступник міністра з вищої освіти Микола Трофименко. За його словами, запровадження зимового вступу буде можливістю якісно підготуватися до складання НМТ.

На його думку, це буде досить корисно студентам пільгових категорій, молоді, яка приїздить і евакуюється з тимчасово окупованих територій. Для цих абітурієнтів відкриється можливість вчитися у виші коштом держави. Вони також отримуватимуть стипендії, проживання у гуртожитку. Але слід розуміти, що це буде підготовче відділення, тобто нульовий курс.

"На підготовчому відділенні вступник, скажімо, з тимчасово окупованої території обирає ЗВО, поселяється в гуртожиток, адаптується, отримує стипендію, ходить на заняття і готується до складання НМТ", — розповідає Трофименко.

Микола Трофименко

Він додає, що також університет, який готує студента, може запропонувати йому додаткових 15 балів під час вступу на перший курс. Цей додатковий бонус збільшить ймовірність молоді вступити на бюджет та стати першокурсником саме в обраному заздалегідь ЗВО.

"Ці бали не будуть працювати в інших університетах, лише у заздалегідь обраному. Але загалом при вступі людина вільна у своєму виборі", — каже заступник міністра.

За його словами, зимовий вступ — буде однією з форм інтеграції та залучення молоді до вступу у вищі. Окрім того, допоможе українцям отримати якісну підготовку до ЗНО безкоштовно, мати стипендію та житло. Однак не слід забувати, що остаточне рішення в цій ініціативі приймає МОН.

