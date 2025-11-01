Дополнительные баллы к НМТ и стипендии. Введут ли в Украине зимнее поступление в вузы

Зимнее поступление будет одной из форм интеграции и привлечения молодежи к поступлению в вузы

В Украине планируется запустить программу зимнего поступления в университет, но она будет предусматривать особые условия. Это не будет поступление на первый курс, а на так называемый нулевой, подготовительный курс.

Что нужно знать:

Зимнее поступление в университет будет введено как подготовка к НМТ

Абитуриенты будут получать стипендию и даже дополнительные баллы

Окончательное решение по этому предложению принимает МОН

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший ректор Мариупольского государственного университета и заместитель министра по высшему образованию Николай Трофименко. По его словам, введение зимнего поступления даст возможностью качественно подготовиться к сдаче НМТ.

По его мнению, это будет достаточно полезно студентам льготных категорий, молодежи, которая приехала и эвакуировалась с временно оккупированных территорий. Для этих абитуриентов откроется возможность учиться в вузе на средства государства. Они также получат стипендии, проживание в общежитии. Но следует понимать, что это будет подготовительное отделение, то есть нулевой курс.

"На подготовительном отделении абитуриент, скажем, с временно оккупированной территории выбирает ЗВО, поселяется в общежитие, адаптируется, получает стипендию, ходит на занятия и готовится к сдаче НМТ", — рассказывает Трофименко.

Николай Трофименко

Он добавляет, что университет, который готовит студента, может предложить ему дополнительные 15 баллов при поступлении на первый курс. Этот дополнительный бонус увеличит вероятность молодежи поступить на бюджет и стать первокурсником именно в выбранном заранее ЗВО.

"Эти баллы не будут работать в других университетах, только в заранее выбранном. Но в целом при поступлении человек свободен в своем выборе", — говорит замминистра.

По его словам, зимнее поступление будет одной из форм интеграции и привлечения молодежи к вступлению в вузы. Кроме того, поможет украинцам получить качественную подготовку к НМТ бесплатно, иметь стипендию и жилье. Однако нельзя забывать, что окончательное решение в этой инициативе принимает МОН.

