Дополнительные баллы к НМТ и стипендии. Введут ли в Украине зимнее поступление в вузы
Зимнее поступление будет одной из форм интеграции и привлечения молодежи к поступлению в вузы
В Украине планируется запустить программу зимнего поступления в университет, но она будет предусматривать особые условия. Это не будет поступление на первый курс, а на так называемый нулевой, подготовительный курс.
Что нужно знать:
- Зимнее поступление в университет будет введено как подготовка к НМТ
- Абитуриенты будут получать стипендию и даже дополнительные баллы
- Окончательное решение по этому предложению принимает МОН
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший ректор Мариупольского государственного университета и заместитель министра по высшему образованию Николай Трофименко. По его словам, введение зимнего поступления даст возможностью качественно подготовиться к сдаче НМТ.
По его мнению, это будет достаточно полезно студентам льготных категорий, молодежи, которая приехала и эвакуировалась с временно оккупированных территорий. Для этих абитуриентов откроется возможность учиться в вузе на средства государства. Они также получат стипендии, проживание в общежитии. Но следует понимать, что это будет подготовительное отделение, то есть нулевой курс.
"На подготовительном отделении абитуриент, скажем, с временно оккупированной территории выбирает ЗВО, поселяется в общежитие, адаптируется, получает стипендию, ходит на занятия и готовится к сдаче НМТ", — рассказывает Трофименко.
Он добавляет, что университет, который готовит студента, может предложить ему дополнительные 15 баллов при поступлении на первый курс. Этот дополнительный бонус увеличит вероятность молодежи поступить на бюджет и стать первокурсником именно в выбранном заранее ЗВО.
"Эти баллы не будут работать в других университетах, только в заранее выбранном. Но в целом при поступлении человек свободен в своем выборе", — говорит замминистра.
По его словам, зимнее поступление будет одной из форм интеграции и привлечения молодежи к вступлению в вузы. Кроме того, поможет украинцам получить качественную подготовку к НМТ бесплатно, иметь стипендию и жилье. Однако нельзя забывать, что окончательное решение в этой инициативе принимает МОН.
