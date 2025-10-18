Революції на граніті — 35. Як студенти КПІ збиралися на страйк (історичні фото)

Перевибори парламенту, відставка Масола, відмова від нового Союзного договору — студенти вимагали не лише реформ, а й права самим творити майбутнє

Все починається з площі. В Києві 1990 року вирував студентський протест — в жовтні почалась Революція на граніті. На теперішньому Майдані Незалежності голодували студенти. Та до протестів долучались і на інших площах, зокрема на Площі Знань біля Київського політехнічного інституту збирались на мітинги та гуртувались перед походом на страйк.

"Телеграф" знайшов архівні фото тих часів і додав до них кольору. Тоді, восени 1990 року, студенти та викладачі КПІ не знали, що попереду — незалежність, нова держава, нове життя.

Страйк до повного логічного завершення - всі на площу Незалежності

35 років тому, в жовтні, Площа Знань повнилася не першокурсниками, а студентами та викладачами, які вийшли на мітинг, підтримуючи всеукраїнський страйк.

Площа Знань КПІ

Площа Знань — це центральний простір кампусу Київського політехнічного інституту, розташований біля головного корпусу університету. Вона є символічним серцем КПІ — місцем зустрічей, свят, студентських подій і громадських ініціатив. Тож не дивно, що студенти збирались саме тут.

Студенти збираються на страйк

Окрім політичних вимог, студенти наполягали й на соціальних змінах: підвищити стипендії до рівня прожиткового мінімуму, забезпечити безкоштовний проїзд усіма видами транспорту по Україні, гарантувати захист учасників протесту та заборонити відрахування за політичні погляди.

Студентки на площі Знань

Революція на граніті: що відбувалось в Києві в 1990 році

2 жовтня 1990 року в центрі Києва, на тодішній Площі Жовтневої революції, з’явилися намети. Саме там, на гранітних сходах, група студентів із київських і львівських вишів оголосила голодування. Вони вимагали не лише відставки Віталія Масола, але й глибших змін — припинити повноваження Верховної Ради, відмовитися від нового Союзного договору, повернути українських солдатів додому, забрати у партій і комсомолу їхні будівлі, гроші й інше майно й передати державі.

Революція на граніті - голудування на площі

Голодування тривало 16 днів. Врешті 17 жовтня Верховна Рада частково задовольнила вимоги студентів. Революцію на граніті часто називають першим кроком до незалежності, який зробила молодь.

