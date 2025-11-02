Распил космического масштаба: журналист показал, куда тратят десятки миллионов под Киевом во время войны

В землю буквально закапывают миллионы гривен

В Софиевской Борщаговке Киевской области активно расстраивают инфраструктуру — тратят десятки миллионов на дороги и брусчатку. Но неотложной потребности в этом нет и, судя по информации о закупках, некоторые тендеры имеют одного-единственного исполнителя.

Об этом в социальной сети Facebook отметил бывший главный редактор "Телеграфа", журналист Ярослав Жаренов.

В селе Софиевская Борщаговка строится новая огромная школа, которую официально должны сдать только через год. А вот брусчатку в ее сторону уже прокладывают. И местами она, конечно, уже поросла травой, констатирует журналист.

По его словам, в асфальт и брусчатку "закапывают" десятки, если не сотни миллионов гривен.

Бордюры, которые укладываются в Софиевской Борщаговке

Тендеры на капитальный ремонт дорожного покрытия

"Некоторые тендеры, которые я просмотрел, имеют предложение от одного-единственного исполнителя. А значит, о какой-то конкуренции и снижении цены речь не идет", — отмечает Ярослав Жаренов, опубликовавший некоторые соглашения.

Тендер на капремонт дороги в Софиевской Борщаговке

Он отметил, что бригады работают даже в субботу и воскресенье, при этом укладывая под землю объективно деформированные бордюры.

Также Ярослав Жаренов показал, какие бордюры собственно укладывают дорожники. Примечательно, что они изготовлены без соблюдения требуемого технологического процесса, поскольку имеют явные дефекты.

Бордюры с дефектом

"Под землей не видно, а масштаб колоссальный. Так сказать: копейка к копейке", — прокомментировал журналист.

Также он подчеркнул, что смотреть на это больно. "Как и на детскую площадку всего-навсего за 1,5 млн грн. на въезде в Киев. За 6 лет ни разу не видел там детей", — отмечает экс-главред "Телеграфа".

Сообщение Ярослава Жаренова

При этом он обратил внимание, что тендер на строительство Борщаговского центра социальной поддержки детей и семей "Родина" на 66 млн грн не прошел. Впрочем, не исключает журналист, к нему еще вернутся, ведь до конца года есть 2 месяца.

