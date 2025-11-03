Бояться СБУ, і недаремно. Росіяни влаштували велику метушню на Кримському мосту (фото)

Україна завдала вже три удари по Керченському мосту та не збирається зупинятися

Від понеділка, 3 листопада, електромобілям та гібридним авто заборонили в'їзд на Кримський міст "до особливого розпорядження". Росіяни побоюються провезення вибухових речовин у тягових батареях електромобілів.

Що треба знати:

Росіяни бояться чергового підриву Кримського мосту, через що запровадили заборону на проїзд електрокарів та гібридів

Водіїв вже почали розвертати, вони змушені їхати через окупований Маріуполь

Росіяни недаремно бояться "інцидентів" на Кримському мосту — партизани працюють та передають інформацію Силам оборони

Відповідні укази підписали губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв у четвер, 30 жовтня, та гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов 31 жовтня. На мосту з'явилося оголошення про заборону проїзду електромобілів та гібридів, є вже й ті, кого не пропустили.

Заборона з'явилася на табло мосту

Електрокари та гібриди під забороною на Кримському мосту

РосЗМІ публікують фото анкети, яку треба заповнити при в'їзді на Кримський міст. В ній треба вказати вид машини — гібрид/електро/дизель/бензин. Перші дві категорії розвертають, на півострів вони мають діставатися суходолом — через окупований Маріуполь. Зазначається, що обмеження пов'язані з тим, що було зафіксовано факти намагань провезти вибухівку в батареях електрокарів.

Анкета, де треба вказати вид машини

Заборона вже почала працювати. Водійка гібрида з Краснодару намагалася через Кримський міст в'їхати у Крим. Проте її не пропустили. Не допомогли вмовляння, згадування дитини, що спить у машині. Довелося їхати через окупований Маріуполь. За словами росіянки, "дорога нормальна, але фур багато, обгони зустрічкою".

Окупанти не дарма бояться за Кримський міст

Кримський міст, який незаконно збудували окупанти, є законною ціллю для Сил оборони. Служба безпеки України завдала вже три удари по Кримському мосту (у жовтні 2022-го, липні 2023-го та червні 2025) й не збирається зупинятися — далі буде.

Працюють і партизани — агенти "АТЕШ" ведуть розвідку підрозділу спецназу ЧФ РФ у Севастополі, який охороняє Кримський міст. Агенти провели розвідку території 102-го окремого загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Чорноморського флоту у Костянтинівській бухті Севастополя.

Партизани зафіксували переміщення гумового човна з особовим складом російських спецназівців, які, ймовірно, поверталися з бойового завдання. Також вони помітили військовий автомобіль та групу військовослужбовців, які супроводжували російських спецназівців.

Результати роботи партизан

Вдалося також встановити розташування всіх пристаней, пункту спостереження, інших човнів та автомобілів усередині частини. Усі дані передано Силам оборони України. Зазначається, що ураження цієї частини послабить охорону Кримського мосту та знизить присутність окупантів на півострові.

Нагадаємо, один з координаторів "АТЕШ" розповів "Телеграфу", що знищити Кримський міст можливо. Є люди, які допоможуть це зробити.