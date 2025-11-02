Скільки Путін збирається сидіти на троні, і чому у Трампа так не вийде

Путін хоче керувати Росією ще 24 роки, а Трамп буде відсторонений від влади через три роки

Президент Росії Володимир Путін, якому зараз 73 роки, планує правити у Кремлі до 97 років. При цьому 79-річний американський лідер Дональд Трамп буде змушений піти у відставку у віці 82 років.

Президент Дональд Трамп під час перельоту з Японії до Південної Кореї публічно заявив, що не зможе балотуватись на третій термін. Про це, як пише британський таблоїд Daily Star, глава Білого дому заявив журналістам на борту Air Force One.

Що потрібно знати

Конституція США не дозволяє Трампу балотуватися на третій президентський термін

Путін, за даними ЗМІ, хоче залишитися при владі до 97 років

У 2050 році президент РФ планує передати посаду своєму синові Івану

Коментарі Трампа пішли за давніми спекуляціями про те, чи може президент чіплятися за владу понад двостроковий ліміт, закріплений у Конституції. Інтерес підігрівали і сувенірні кепки "Трамп 2028".

Дональд Трамп із сувенірною кепкою

Чому Трамп не може балотуватися на третій термін

Дональд Трамп

22 поправка, ратифікована в 1951 році, забороняє політику третій президентський термін. Для зміни цього буде потрібна нова поправка, яка потребує схвалення Конгресу. Речник Палати представників Майк Джонсон дав зрозуміти, що шлях до третього терміну заблокований законом, підтвердивши, що обговорював це питання з Трампом. Він вважає, що президент повністю розуміє юридичні обмеження.

Спікер Майк Джонсон (посередині)

Сам Трамп також вважає, що йому не дозволять балотуватись. Водночас він вважає держсекретаря Марко Рубіо та віце-президента Джей Д. Венса сильними претендентами на пост президента від республіканців.

Амбіції Путіна

Володимир Путін

Тим часом російський президент Володимир Путін, як зазначають журналісти, сповнений рішучості повністю переписати правила влади. Він планує залишатися на своїй посаді доти, доки йому не виповниться 97 років, і передати ключі від Кремля своєму синові Івану, якому зараз лише 10 років.

Видання нагадало, що це одкровення з’явилося в результаті приватної бесіди президента РФ та голови КНР Сі Цзіньпіна, в якій політики обговорювали можливість досягнення 150-річного віку.

У той же час британське видання наводить слова російського журналіста-розслідувача Іллі Давлятчина, який вважає, що Путін збирається сидіти в Кремлі до 2050 року, поки його старшому синові Івану, народженому спортсменкою Аліною Кабаєвою, виповниться 35 років.

Варто зазначити, що у 2020 році у РФ було переписано конституцію країни, яка "обнулила" терміни Путіна. Таким чином, згідно з чинним у Росії законодавством, Путін зможе залишатися біля керма до 2036 року. А ось як глава Кремля має намір продовжити цей термін, видання не уточнює.

