Росія неодноразово намагалася захопити український Крим: Кучма розповів подробиці

Ще у 2003 році росіяни намагалися захопити острів Тузла площею 3,5 кв. км, де на той час не було жодного українського прикордонника

Україні вдалося зупинити Володимира Путіна і змусити Росію відступити від Криму на десять років, до 2014-го. Це, вважає 2-ий президент Леонід Кучма, був найважливіший з усіх виграшів часу, який країна отримала упродовж його керівництва країною.

Утім, вважає політик, десять років, які були виграні у РФ для України, були згаяні наступним поколінням влади. Про це BBC розповів колишній глава держави.

Причому, наголошує він, головну битву за український Крим треба було вести не так за Тузлу, "як за розум та душі кримчан".

Протистояння між Україною та РФ за Тузлу

За інформацією "УП", 29 вересня 2003 року росіяни підігнали будівельну техніку на Тамань та по мілині почали нарощувати дамбу в бік Тузли, щодня додаючи по 150 метрів. Перший заступник голови Державної прикордонної служби України, генерал-лейтенант Михайло Коваль зателефонував до АП з приводу інциденту, намагаючись санкціонувати відправлення прикордонників на Тузлу та укріплення острова, але Леонід Кучма якраз перебував у закордонному відрядженні, а голова адміністрації Віктор Медведчук просто кинув слухавку замість відповіді.

Будівництво дамби з боку Тамані

Тому Коваль наказав керівникам п'яти регіональних управлінь Держприкордонслужби відібрати по 30 вправних бійців та відрядити їх на Тузлу нібито для "проведення змагань з рукопашного бою на першість серед ДПСУ".

Прикордонники збудували п'ять дотів із кулеметними бійницями у місцях можливої висадки десанту і встановили загородження, перетворюючи цей квадрат на "вогневий мішок". Окрім того, за допомогою гідрографів буями позначили кордон між Україною та РФ, де раніше він не був демаркований.

Дот на Тузлі

Моряки відправили з Балаклави до Керченської протоки наявні кораблі, підсилюючи 23-ій Керченський загін морської охорони, а Харківська авіаційна ескадрилья відправляє у Крим декілька гелікоптерів. На острів заганяють два броньовані транспортери з танковими двигунами та гусеницями, маскуючи їх під справжні танки.

Прикордонний стовп на Тузлі

Тим часом, Кучма, перебуваючи у закордонному відрядженні, декілька разів намагається зв'язатися з Путіним, але той уникає розмов. Тому президент України скасовує всю програму візитів і негайно вилітає до Криму. Вже на шляху в Україну Кучмі вдалося зв'язатися з Путіним, який розіграв щирий подив та пообіцяв "розібратися".

23 жовтня 2003 р. Михайло Коваль (праворуч) доповідає Леоніду Кучмі про ситуацію на Тузлі.

23 жовтня український президент дістався острова, звідкіля знову зателефонував Путіну та попередив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження по порушниках кордону. Того ж дня росіяни зупинили будівництво дамби. До Тузли залишалося сто метрів.

Тузла наприкінці 2002 року

Тузла у 2025 році

Також Кучма зазначив, що трохи раніше загроза відокремлення Криму також була цілком реальною.

У 1994-1995 роках владу у Криму захопила сепаратистська адміністрація нелегітимного "президента" Мєшкова, який взяв прямий курс на Росію, а його уряд складався із російських громадян, силовиками керували офіцери російських спецслужб.

"Навесні 1995-го я наказав ліквідувати цей неконституційний режим: наші спецпризначенці роззброїли охорону Мєшкова, а його депортували до РФ", — пригадав Леонід Кучма.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Леонід Кучма оцінив вірогідність початку Третьої світової війни та закінчення війни в Україні. Його прогнози виглядають досить оптимістичними.