Росія знищила склад виробника легендарних сухариків Flint. Які снеки можуть зникнути з магазинів (фото)

Рятувальники ліквідовували наслідки всю ніч

Внаслідок російської атаки у Павлограді повністю зруйновано склад компанії Star Brands. Знищено сировину і готову продукцію Snack Production, яка працює під брендами Flint, Chipster's тощо.

Що треба знати:

Росія 2 листопада атакував Павлоград "шахедами"

Через влучання у склад та повне його знищення компанія зазнала багатомільйонних збитків

Постраждалих серед працівників немає

Про це повідомив співзасновник групи компаній Star Brands Іван Омельченко. За його словами, 2 листопада було зафіксоване пряме влучання російського дрона у склад. Виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Зруйнований склад Star Brands

Вся продукція та сировина, які були на складі повністю згоріли. Точні збитки та наслідки удару не відомі, однак Омельченко каже, що компанія зазнала багатомільйонних збитків.

"На превеликий жаль учора (2 листопада. – Ред.) ворог продовжив наступ у своїй війні проти українських чипсів і сухариків. О 14:30 було повністю знищено склад готової продукції та сировини в Павлограді", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що площа складу становила понад 11 тис. кв. м. Під час удару працівники перебували в укриттях, тому ніхто не постраждав. Ліквідації наслідків удару заважала загроза повторних атак "шахедами", тому пожежу рятувальники гасили усю ніч.

Наслідки удару по Дніпропетровській області

Рятувальники ліквідовували наслідки атаки РФ

До слова, у квітні 2025 Росія вже атакувала склад Star Brands на Дніпропетровщині. Тоді вогонь охопив 6500 квадратних метрів складу, знищив усю продукцію, яка зберігалася всередині.

Яка продукція може зникнути з полиць магазинів

Знищення великого складу сировини та товарів цілком може вплинути на кількість продукції в магазинах. Не можна відкидати можливість того, що деякі товари тимчасово зникнуть з полиць.

Які товари виготовляла Star Brands:

сухарі Flint,

чипси Chipster's,

смажений арахіс Big Bob,

насіння соняшника "Сан Санич",

рибні снеки "Морські".

Насіння Сан Санич, чипси Chipster's та арахіс Big Bob

Сухарики Флінт та снеки Морські

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ніч на 2 листопада ворог атакував Запоріжжя, а до цього ввечері — населені пункти Чернігівської області. В результаті є постраждалі та пошкодження житлових будинків.