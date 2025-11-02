Перебої зі світлом та руйнування: що відомо про нічну атаку по Україні (фото)

Понад 50 тисяч абонентів залишилися без світла через атаку

У ніч на 2 листопада ворог атакував Запоріжжя, а раніше ввечері — населені пункти Чернігівської області. В результаті є постраждалі та пошкодження житлових будинків.

Що потрібно знати:

Вночі вибухи лунали у Запоріжжі та Запорізькій області, а напередодні — у Новгороді-Сіверському та Менщині Чернігівської області

Через нічну атаку постраждали двоє людей

Близько 58 тисяч абонентів знеструмлено внаслідок ударів по Запоріжжю

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що відомо про останню атаку супротивника.

Вибухи у Запоріжжі

За інформацією голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, цієї ночі вибухи пролунали у Запоріжжі. Внаслідок цього є пошкодження приватного сектору.

Двоє людей отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжі. Постраждали 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Також через атаку близько 58 тисяч абонентів знеструмлено. Енергетики відновлять харчування, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Вибухи у Чернігівській області

Начальник Корюківського РВА Павло Мірошниченко повідомляє, що ворог завдав ударів по Менщині. Попередньо, було використано балістику.

Ворог продовжує обстрілювати Корюківський район. Увечері два прильоти зафіксовано по одному із сільськогосподарських підприємств Мінської громади. Ймовірно з використанням балістичних ракет. Поки що інформація уточнюється сказав він.

Менщина на карті

Водночас начальник Новгород-Сіверського РВА Олександр Селіверстов пише, що пошкодження різного ступеня зазнали житлові будинки місцевих жителів.

Попередньо обійшлося без жертв. Ворог атакував Новгород-Сіверський двома ударними БПЛА на кшталт "Герань-2". Були прильоти межі міста по житловому сектору.

Новгород-Сіверський на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 листопада ворог ударив по Миколаєву балістикою.