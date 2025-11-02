Дрони СБУ розбомбили нафтотермінал у Росії: з’явилися подробиці атаки на Туапсе (фото та відео)

Після потужних ударів загорівся танкер і виведені з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери

Служба безпеки України та Сили оборони завдали ударів по нафтотерміналу в Туапсе в Краснодарському краї Росії. Внаслідок атаки вражено танкер та інфраструктура порту.

Що потрібно знати:

У ніч проти 2 листопада у Туапсе пролунали вибухи

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії з іншими Силами безпеки вразили танкер та навантажувальну інфраструктуру нафтового термінала

Усього було зафіксовано п’ять прильотів БПЛА

Про це "Телеграфу" стало відомо з власних джерел.

Деталі атаки

Повідомляється, що безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії з іншими Силами безпеки та оборони вразили танкер та вантажну інфраструктуру нафтового термінала порту Туапсе.

Удари по Туапсе. Фото: Supernova

Було зафіксовано п’ять попадань безпілотників. В результаті ударів загорівся танкер і виведені з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, які здійснюють навантаження та розвантаження танкерів.

Також було пошкоджено портові будівлі.

Варто зазначити, що в порту Туапсе розташовані нафтовий термінал та нафтопереробний завод, що належить компанії "Роснефть".

"Служба безпеки продовжує завдавати ударів по нафтопереробній інфраструктурі Росії, яка дає ворогові ресурси для агресії проти України. Поки війна триває, "бавовна" на російських НПЗ і далі яскраво палатиме", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 2 листопада в кількох містах Росії гриміли вибухи. Також було голосно на тимчасово окупованих територіях України.