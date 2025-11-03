Россия уничтожила склад производителя легендарных сухариков Flint. Какие снеки могут исчезнуть из магазинов (фото)
Спасатели ликвидировали последствия всю ночь
В результате российской атаки в Павлограде полностью разрушен склад компании Star Brands. Уничтожено сырье и готовая продукция Snack Production, работающая под брендами Flint, Chipster’s и т.д.
Что нужно знать:
- Россия 2 ноября атаковал Павлоград "шахедами"
- Из-за попадания в склад и полного его уничтожения компания понесла многомиллионный ущерб
- Пострадавших среди работников нет
Об этом сообщил соучредитель группы компаний Star Brands Иван Омельченко. По его словам, 2 ноября было зафиксировано прямое попадание российского дрона в склда. Возник пожар, который ликвидировали спасатели.
Вся продукция и сырье, которые были на складе, полностью сгорели. Точные убытки и последствия удара не известны, однако Омельченко говорит, что компания понесла многомиллионный ущерб.
"К большому сожалению вчера (2 ноября. – Ред.) враг продолжил наступление в своей войне против украинских чипсов и сухариков. В 14:30 был полностью уничтожен склад готовой продукции и сырья в Павлограде", – говорится в сообщении.
Известно, что площадь склада составила более 11 тыс. кв. м. При ударе работники находились в укрытиях, поэтому никто не пострадал. Ликвидации последствий удара мешала угроза повторных атак "шахедами", поэтому пожар спасатели тушили всю ночь.
К слову, в апреле 2025 года Россия уже атаковала склад Star Brands на Днепропетровщине. Тогда огонь охватил 6500 квадратных метров склада, уничтожил всю хранившуюся внутри продукцию.
Какая продукция может исчезнуть с полок магазинов
Уничтожение большого состава сырья и товаров может повлиять на количество продукции в магазинах. Нельзя исключать возможность того, что некоторые товары временно исчезнут с полок.
Какие товары производила Star Brands:
- сухари Flint,
- чипсы Chipster’s,
- жареный арахис Big Bob,
- семена подсолнуха "Сан Саныч",
- рыбные снеки "Морские".
