Россия уничтожила склад производителя легендарных сухариков Flint. Какие снеки могут исчезнуть из магазинов (фото)

Спасатели ликвидировали последствия всю ночь

В результате российской атаки в Павлограде полностью разрушен склад компании Star Brands. Уничтожено сырье и готовая продукция Snack Production, работающая под брендами Flint, Chipster’s и т.д.

Что нужно знать:

Россия 2 ноября атаковал Павлоград "шахедами"

Из-за попадания в склад и полного его уничтожения компания понесла многомиллионный ущерб

Пострадавших среди работников нет

Об этом сообщил соучредитель группы компаний Star Brands Иван Омельченко. По его словам, 2 ноября было зафиксировано прямое попадание российского дрона в склда. Возник пожар, который ликвидировали спасатели.

Разрушенный склад Star Brands

Вся продукция и сырье, которые были на складе, полностью сгорели. Точные убытки и последствия удара не известны, однако Омельченко говорит, что компания понесла многомиллионный ущерб.

"К большому сожалению вчера (2 ноября. – Ред.) враг продолжил наступление в своей войне против украинских чипсов и сухариков. В 14:30 был полностью уничтожен склад готовой продукции и сырья в Павлограде", – говорится в сообщении.

Известно, что площадь склада составила более 11 тыс. кв. м. При ударе работники находились в укрытиях, поэтому никто не пострадал. Ликвидации последствий удара мешала угроза повторных атак "шахедами", поэтому пожар спасатели тушили всю ночь.

Последствия удара по Днепропетровской области

Спасатели ликвидировали последствия атаки РФ

К слову, в апреле 2025 года Россия уже атаковала склад Star Brands на Днепропетровщине. Тогда огонь охватил 6500 квадратных метров склада, уничтожил всю хранившуюся внутри продукцию.

Какая продукция может исчезнуть с полок магазинов

Уничтожение большого состава сырья и товаров может повлиять на количество продукции в магазинах. Нельзя исключать возможность того, что некоторые товары временно исчезнут с полок.

Какие товары производила Star Brands:

сухари Flint,

чипсы Chipster’s,

жареный арахис Big Bob,

семена подсолнуха "Сан Саныч",

рыбные снеки "Морские".

Семена Сан Саныч, чипсы Chipster’s и арахис Big Bob

Сухарики Флинт и снеки

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 2 ноября враг атаковал Запорожье, а до этого вечером — населенные пункты Черниговской области. В результате есть пострадавшие и повреждены жилые дома.