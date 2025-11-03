Пам'ять про нього увічнять. Що відомо про "Форреста Гампа" з Дніпра, якого збила машина (фото, відео)

Про смерть чоловіка написав навіть мер Дніпра Борис Філатов

Дніпровський Форрест Гамп — так називали місцеві жителі бадьорого дідуся на ім’я Олександр. Він бігав проїжджими частинами міста з палицею в руці і був відомим на все Дніпро. У суботу, 1 листопада, стало відомо, що Саньок потрапив під машину і не вижив.

"Телеграф" розповідає, що відомо про Дніпровського Форреста Гампа і як він загинув.

Дніпровський Форрест Гамп на пробіжці

Остання пробіжка Санька

Старого, який бігав вулицями Дніпра, знали всі мешканці міста, особливо водії. Однак це не вберегло його від трагедії – чоловіка на Мануйлівському проспекті збив на смерть водій автомобіля Ford.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на віадуку у суботу, 1 листопада, близько 17 години вечора. Як пишуть місцеві ЗМІ, 49-річний водій автомобіля Ford Scorpio наїхав на чоловіка і втік з місця події. Незабаром його знайшли, особу встановили, автомобіль вилучили.

Дніпровського Форреста Гампа збила машину

Що відомо про Санька?

Чоловіка, який бігав проїжджими частинами вулиць у Дніпрі, знали всі, він був справжньою легендою. У мережі є багато фото та відео з дивним стариганом з палицею в руці.

Так, в одному з роликів Олександра запитували, чому він бігає і як взагалі живе. Чоловік розповів, що у нього були декомпресійна хвороба та параліч, викликані тим, що він працював на геологічному кораблі і часто занурювався під воду.

Потім йому підказали, що можна використовувати біг із палицею як реабілітацію, тому він і почав бігати. За словами Санька, раніше він пробігав до 22 кілометрів на день, однак із віком знизив навантаження до 15-16 кілометрів. При цьому чоловік стверджував, що має де жити, незважаючи на чутки про те, що він людина без певного місця проживання.

Після загибелі Дніпровського Форреста Гампа місцеві жителі зробили імпровізований меморіал на його честь. Він являє собою старі кросівки, прикрашені квітами та дорожній аварійний трикутник.

Меморіал на честь Санька у Дніпрі. Фото: телеграм-паблік "Труха Дніпро"

Пост в пам'ять про Санька написав також мер Дніпра Борис Філатов у своєму Facebook. Він розповів, що цей чоловік був символом та справжньою легендою міста. А також пообіцяв встановити у Дніпрі міні-скульптуру на його честь.

