Память о нем увековечат. Что известно о "Форресте Гампе" из Днепра, которого сбила машина (фото, видео)

О смерти мужчины написал даже мэр Днепра Борис Филатов

Днепровский Форрест Гамп — так называли местные жители бодрого старичка по имени Александр. Он бегал по проезжим частям города с палкой в руке и был известным на весь Днепр. В субботу, 1 ноября, стало известно, что Санек попал под машину и погиб.

"Телеграф" рассказывает, что известно про Днепровского Форреста Гампа и как он погиб.

Последняя пробежка Санька

Старика, который бегал по улицам Днепра, знали все жители города, особенно водители. Однако это не уберегло его от трагедии — мужчину на Мануйловском проспекте сбил насмерть водитель автомобиля Ford.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на виадуке в субботу, 1 ноября, около 17 часов вечера. Как пишут местные СМИ, 49-летний водитель автомобиля Ford Scorpio наехал на мужчину и сбежал с места происшествия. Вскоре его нашли, личность установили, автомобиль изъяли.

Днепровского Форреста Гампа сбила машина

Что известно про Санька?

Мужчину, который бегал по проезжим частям улиц в Днепре, знали все, он был настоящей легендой. В сети есть много фото и видео со странным стариком с палкой в руке.

Так, в одном из роликов, Александра спрашивали, почему он бегает и как вообще живет. Мужчина рассказал, что у него были декомпрессионная болезнь и паралич, вызваны тем, что он работал на геологическом корабле и часто погружался под воду.

Потом ему подсказали, что можно использовать бег с палкой как реабилитацию, поэтому он и начал бегать. По словам Санька, раньше он пробегал до 22 километров в день, однако с возрастом снизил нагрузку до 15-16 километров. При этом мужчина утверждал, что у него есть где жить, несмотря на слухи о том, что он человек без определенного места жительства.

После гибели Днепровского Форреста Гампа, местные жители сделали импровизированный мемориал в его честь. Он представляет собой старые кроссовки, украшенные цветами и дорожный аварийный треугольник.

Мемориал на честь Санька в Днепре. Фото: телеграм-паблик "Труха Днепр"

Пост в память о Саньке написал также мэр Днепра Борис Филатов в своем Facebook. Он рассказал, что этот мужчина был символом и настоящей легендой города. А также пообещал установить в Днепре мини-скульптуру на его честь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть окутанный легендами Монастырь босых кармелитов с чудотворной иконой. Как туда попасть.