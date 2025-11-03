Вони — одні з найкращих у світі: про які два українських села йдеться та як вони виглядають (фото)

Села оцінювали за дев'ятьма найважливішими критеріями

Українські села Колочава та Синевирська Поляна, розташовані на Закарпатті, увійшли до рейтингу найкращих у світі.

Про це інформує Всесвітня туристична організація (UNWTO). Загалом подали 270 заявок із 65 країн світу, які номінували свої села на звання найкращих у світі. Йдеться про населені пункти держав-членів ООН з туризму з Африки, Америки, Азії, Європи та Близького Сходу.

Туристична організація визначила 52 найкращих туристичних села. Серед них опинилися й закарпатські села Колочава та Синевирська Поляна. Церемонія нагородження відбулась у китайському місті Хучжоу. Незалежна Консультативна рада оцінювала населені пункти за такими критеріями, як культурні та природні ресурси, інфраструктура, безпека, здоров'я, екологічна та соціальна стійкість.

Ініціатива складається з трьох основних напрямків:

Найкращі туристичні села за версією UN Tourism — звертають увагу на села з культурними та природними активами та збереженням цінностей;

Найкращі туристичні села за Програмою оновлення туризму ООН — відзначає села з високим потенціалом;

— відзначає села з високим потенціалом; Мережа Best Tourism Villages — передбачає обмін досвідом, практиками, навчання та можливостями між своїми членами.

Українські села потрапили до рейтингу найкращих саме за напрямком Best Tourism Villages. Колочава розташована на території Національного природного парку "Синевир". Через село протікають річки Негровець, Герсовець, Сухар і Колочавка. Воно оточене лісами та полонинами. У Колочаві є 10 музеїв, кілька пам'ятників і церков.

Синевирська Поляна — це село, біля якого простягається озеро Синевир, що вважається популярним туристичним місцем в Україні. У селі збереглися дерев’яні церкви, гуцульські традиції, є бурі ведмеді.

