Они — одни из лучших в мире: о каких двух украинских селах идет речь и как они выглядят (фото)

Села оценивали по девяти критериям

Украинские села Колочава и Синевирская Поляна, расположенные в Закарпатье, вошли в рейтинг лучших в мире.

Об этом сообщает Всемирная туристическая организация (UNWTO). В общей сложности было подано 270 заявок из 65 стран, которые номинировали свои села на звание лучших в мире. Речь идет о населенных пунктах государств-членов ООН по туризму из Африки, Америки, Азии, Европы и Ближнего Востока.

Туристическая организация определила 52 лучших туристических села. Среди них оказались и закарпатские села Колочава и Синевирская Поляна. Церемония награждения состоялась в китайском городе Хучжоу. Независимый Консультативный совет оценивал населенные пункты по таким критериям, как культурные и природные ресурсы, инфраструктура, безопасность, здоровье, экологическая и социальная устойчивость.

Колочава, фото ukraine-is.com

Синевирская Поляна, фото ukrtour.pro

Инициатива состоит из трех основных направлений:

Лучшие туристические села по версии UN Tourism — обращают внимание на села с культурными и природными активами и сохранением ценностей;

Лучшие туристические села по Программе обновления туризма ООН – отмечает села с высоким потенциалом;

Сеть Best Tourism Villages — это обмен опытом, практиками, обучением и возможностями между своими членами.

Украинские села попали в рейтинг лучших именно по направлению Best Tourism Villages. Колочава находится на территории Национального природного парка "Синевир". Через село протекают реки Негровец, Герсовец, Сухарь и Колочавка. Село окружено лесами и горными долинами. В Колочаве есть десять музеев, несколько памятников и церквей.

Колочева, фото vidviday.ua

Синевирская Поляна – это село, возле которого простирается озеро Синевир. Оно считается популярным туристическим местом в Украине. В селе сохранились деревянные церкви, гуцульские традиции и живут бурые медведи.

Синевирская Поляна, karpatium.com.ua

