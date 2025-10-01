Рус

Його спалювали турки, а потім там була катівня: що відомо про Збаразький замок і як туди доїхати (фото)

Вікторія Козар
Збаразький замок на Тернопільщині
Збаразький замок на Тернопільщині.

Збаразький замок кілька разів відновлювали

Серед найпопулярніших замків в Україні одне з провідних місць займає не лише Чинадіївський замок, але й Збаразький, що на Тернопільщині. Він славиться багатовіковою історією і архітектурою.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, чим особливий Збаразький замок, що там відбувалося, а також як можна туди дістатися.

Історія Збаразького замку

Збаразький замок на Тернопільщині збудували у XVII столітті завдяки зусиллям князів Христофора і Юрія Збаразьких. На території розташовані палац, казематні вали, чотири бастіони та рів із водою. На кутках оборонних валів можна побачити п'ятикутні вежі. Палац виконаний у стилі пізнього Відрождення.

Протягом своєї історії замок став місцем запеклих боїв. У 1649 року польська армія закріпилась біля замку та пережила облогу козацького війська на чолі з Богданом Хмельницьким і татарів, які були його союзниками. У 1675 році фортецю захопили турки, а потім спалили.

Збаразький замок
Збаразький замок

У XIX столітті на території замку діяв цукровий завод, яким керував генерал Бема. У 1896 році тут сталася пожежа. У 20-30-х роках польські офіцери запасу намагалися відбудувати замковий палац і підлаштувати під нього гімназію. Однак у 1939 році почалась Друга світова війна, і їм не вдалося це зробити. Певний час тут діяла катівня НКВС.

Що можна побачити у Збаразькому замку

У 1984 році у палаці створили молодіжний культурно-спортивний комплекс. А після здобуття Україною незалежності у Збаразькому облаштували краєзнавчий музей.

Музей всередині Збаразького замку
Музей всередині Збаразького замку
Збаразький музей всередині
Зал музею у Збаразькому замку

У приміщенні музею можна побачити макет Збаразького замку, старовинні картини, бюсти історичних діячів, наприклад, Богдана Хмельницького. Також в окремих залах стіни прикрашені ліпниною, позолоченими дзеркалами, помпезними світильниками.

Збаразький замок на Тернопільщині
Ліпнина і старовинні меблі у Збаразькому замку
Збаразький замок що побачити
Посуд у Збаразькому замку
Збаразький замок
Інтер'єр Збаразького замку

Як дістатися до Збаразького замку

Насамперед вам потрібно приїхати у Тернопіль. З багатьох обласних центрів курсують автобуси та потяги до цього міста. З Харкова вартість квитків складає близько 500 гривень, з Києва — близько 200 гривень, зі Львова — 150 гривень.

Після цього вам потрібно дістатися автовокзалу у Тернополі і сісти на маршрутку до Збаража. Це обійдеться вам у 60 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Підгорецький замок на Львівщині. Його називають українським Версалем.

