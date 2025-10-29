Колись він був центром хасидів: за 30 кілометрів від Хмельницького можна побачити стародавній замок (фото)

На території замку є палацовий комплекс у стилі Ренесансу

Багато цікавих місць з давньою історією є невідомими українцям через слабку промоцію. Наприклад, вартий уваги Збаразький замок, а також Меджибізький замок, що на Хмельниччині.

Що треба знати:

Меджибізький замок повністю руйнували

Сьогодні замок зберігся у вигляді з XVI століття

За СРСР тут були казарми і в'язниця

"Телеграф" розповість, чим особливе це місце і чому його варто відвідати цієї осені.

Історія Меджибізького замку

Пам'ятка архітектури XVI століття розташована у селищі Меджибіж Хмельницької області. Замок побудований біля місця, де зливаються річки Південний Буг і Бужок. Він має форму трикутника з кутовими вежами. Подвір'я замку простягається на 130 метрів.

Меджибізький замок зараз, фото khmelnitsk-day.com

Товщина мурів Меджибізького замку сягає до 4 метрів, а висота — до 17 метрів. Деякі мури фортеці мають прямокутні стрільниці, перекриті кам'яними плитами. Перша письмова згадка про замок зустрічається в Іпатіївському літописі 1146 року.

У часи Київської Русі замок був власністю князів Болохівської землі. У XIII столітті монголо-татари під час навали значною мірою пошкодили замок. Пізніше його повністю зруйнували за наказом татар. У 1362 році литовці відвоювали Поділля у татар. За їхнім наказом відбудували Меджибізький замок. Цим займалися брати Коріатовичі.

Меджибізький замок у давнину, фото portalhistoryua.com

За часів Речі Посполитої тут зводили Лицарську і Офіцерську вежі та бастіони. У 1540 році гетьман Миколай Сенявський зайнявся реконструкцією замку. З тих часів до наших днів збереглися білокам'яні портали та віконниці. У XVI–XVII століттях Меджибіж розвивали як адміністративний і політичний центр. Тут укладали угоди і проводили перемовини.

У XVIII столітті Меджибізький замок став центром хасидизму. Там проповідував засновник цього руху — Баал Шем Тов. Він похований на єврейському цвинтарі в Меджибожі, куди приїжджають євреї з усього світу.

Меджибізький замок у давнину, фото info-ua.net

За часів Російської імперії Меджибізький замок був резиденцією царів. А коли Україна перебувала у складі СРСР, тут діяли казарми, в’язниця, пожежна частина і склади. Зараз це туристичне місце, куди приїжджають зі всієї України.

Що побачити у Меджибізькому замку

Церква святого Миколая розташована посеред двору замку. Її реконструювали у XVI столітті та освятили як католицьку каплицю святого Станіслава.

Церква святого Миколая, фото Finway

Лицарська Вежа простягається у північно-західній частині замку. Її звели для оборони центральних воріт фортеці. Вона нагадує п'ятикутник з вапняку.

Лицарська Вежа, фото ДІКЗ "Меджибіж"

Палацовий комплекс складається з житлових, оборонних і господарських споруд, зведений у XVI столітті. Його збудували у стилі ренесансу. З часів Литовського князівства збереглися центральна вежа-донжон, барбакан, частина південної вежі та західний мур.

Палацовий комплекс, фото Нати Мостової

Як доїхати до Меджибізького замку

Замок розташований у селищі Меджибіж приблизно за 30 кілометрів від Хмельницького. Якщо їхати власним транспортом, то треба рухатися трасою М30 (Е50) у напрямку Вінниці або Тернополя.

Добираючись громадським транспортом, вам слід прямувати до Хмельницького. З багатьох українських міст курсують потяги та автобуси. У Хмельницькому вам потрібно сісти на маршрутку до Меджибожа.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим особливий палац Шенборнів на Закарпатті. Він вражає своєю архітектурою.