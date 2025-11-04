Таких імен ви ще не чули: де в Україні живе Какашка (карта)

В Україні людей незвичайно називали найчастіше в Криму та ще кількох областях

Серед безлічі цікавих і часом кумедних українських імен є ті, які справді дивують. До них можна віднести імена Какабай, Какада, Какан і навіть… Какашка.

Про це повідомляється на сайті "Рідні", на якому розповідають про походження прізвищ та вказано інформацію про українські імена. "Телеграф" звернув увагу на шість імен, які багато хто міг навіть ніколи не чути.

На карті також показані області, де живуть люди з цими незвичайними іменами. Варто зазначити, що кількість носіїв кожного з них не перевищує двох осіб.

Смішні українські імена:

Какабай — два носії (проживають у Донецькій області та Криму)

— два носії (проживають у Донецькій області та Криму) Какавик — два носії (проживають у Харківській та Донецькій областях)

— два носії (проживають у Харківській та Донецькій областях) Какабер — один носій (проживає в Донецькій області)

— один носій (проживає в Донецькій області) Какада – один носій (проживає у Чернігівській області)

– один носій (проживає у Чернігівській області) Какан — один носій (мешкає в Криму)

— один носій (мешкає в Криму) Какашка — один носій (мешкає в Криму)

Де живе людина з ім'ям Какашка

В Україні є імена Какабай, Какавік, Какабер, Какада, Какан, Какашка. Скріншот: "Рідні"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які імена найпоширеніші в Україні та чому їх не люблять у західній частині країни. Варто зауважити, що така закономірність може бути пов'язана з популярністю цих імен у Росії, через що вони могли прижитися краще в тих областях України, де більший відсоток російськомовного населення.