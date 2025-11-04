Укр

Таких имен вы еще не слышали: где в Украине живет Какашка (карта)

Анастасия Мокрик
Читати українською
Новость обновлена 04 ноября 2025, 12:10
Имя Какашка - не выдумка. Фото Коллаж "Телеграфа"

В Украине людей необычно называли чаще всего в Крыму и еще нескольких областях

Среди множества интересных и порой забавных украинских имен есть те, которые действительно удивляют. К ним можно отнести имена Какабай, Какада, Какан и даже… Какашка.

Об этом сообщается на сайте "Рідні", на котором рассказывают о происхождении фамилий и указана информация об украинских именах. "Телеграф" обратил внимание на шесть имен, которые многие могли даже никогда не слышать.

На карте также показаны области, в которых живут люди с этими необычными именами. Стоит отметить, что количество носителей каждого из них не превышает два человека.

Забавные украинские имена:

  • Какабай — два носителя (проживают в Донецкой области и Крыму)
  • Какавик — два носителя (проживают в Харьковской и Донецкой областях)
  • Какабер — один носитель (проживает в Донецкой области)
  • Какада — один носитель (проживает в Черниговской области)
  • Какан — один носитель (проживает в Крыму)
  • Какашка — один носитель (проживает в Крыму)
В Украине живет человек с именем Какашка
Где проживает человек с именем Какашка
Какие необычные имена есть в Украине
В Украине есть имена Какабай, Какавик, Какабер, Какада, Какан, Какашка. Скриншот: "Рідні"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие имена самые распространенные в Украине и почему их не любят в западной части страны. Стоит заметить, что такая закономерность может быть связана с популярностью данных имен в России, из-за чего они могли прижиться лучше в тех областях Украины, где больший процент русскоговорящего населения.

