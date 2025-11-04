Таких имен вы еще не слышали: где в Украине живет Какашка (карта)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В Украине людей необычно называли чаще всего в Крыму и еще нескольких областях
Среди множества интересных и порой забавных украинских имен есть те, которые действительно удивляют. К ним можно отнести имена Какабай, Какада, Какан и даже… Какашка.
Об этом сообщается на сайте "Рідні", на котором рассказывают о происхождении фамилий и указана информация об украинских именах. "Телеграф" обратил внимание на шесть имен, которые многие могли даже никогда не слышать.
На карте также показаны области, в которых живут люди с этими необычными именами. Стоит отметить, что количество носителей каждого из них не превышает два человека.
Забавные украинские имена:
- Какабай — два носителя (проживают в Донецкой области и Крыму)
- Какавик — два носителя (проживают в Харьковской и Донецкой областях)
- Какабер — один носитель (проживает в Донецкой области)
- Какада — один носитель (проживает в Черниговской области)
- Какан — один носитель (проживает в Крыму)
- Какашка — один носитель (проживает в Крыму)
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие имена самые распространенные в Украине и почему их не любят в западной части страны. Стоит заметить, что такая закономерность может быть связана с популярностью данных имен в России, из-за чего они могли прижиться лучше в тех областях Украины, где больший процент русскоговорящего населения.