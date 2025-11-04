Палац для імператриці, модернізм Тимошенка і хмарочос із бетону: як виглядав раніше ХНУ імені Каразіна (фото, відео)

Від палацу для імператриці до зруйнованих факультетів — історія першого в Харкові університету, втілена в архітектурі.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна — не просто один із найстаріших університетів Східної Європи, який через війну змістився з лідерів вищої освіти в Україні. Це живий літопис міста, втілений у камені, склі та бетоні. Його корпуси — як етапи української історії: від класицизму до модерну й конструктивізму.

Історія університету почалася 17 листопада 1804 року з ініціативи харківського просвітника Василя Каразіна. Молодому чиновнику тоді було лише тридцять, але саме його лист із пропозицією реформувати систему освіти дійшов до імператора Олександра І. Вже 29 січня 1805 року відбулося урочисте відкриття університету — подія, що визначила долю міста на два століття вперед.

Палац для імператриці, який став університетом

Перший університетський корпус розташувався у будівлі, зведеній ще в 1770-х роках для імператриці Катерини ІІ. Архітектор Петро Ярославський доопрацював проєкт, надісланий із Петербурга. Палац став резиденцією губернатора, а з 1805 року — університетом. Ця споруда в стилі класицизму сьогодні відома як Українська інженерно-педагогічна академія на вулиці Університетській, 16. У 2024 році він знову став частиною університету після приєднання.

Колишній Губернаторський палац та корпус Харківського університету

Імператорський університет в Харкові незабаром після відкриття

Економічний факультет — модернізм у серці міста

Однією з найвиразніших споруд університету став корпус економічного факультету на Мироносицькій 1, збудований у 1920-х за проєктом Сергія Тимошенка, якого називають батьком українського архітектурного модерну.

Будівля у 1942 році

Економічний факультет ХНУ ім. В.Н.Каразіна до удару 2 березня 2022

Економічний факультет ХНУ ім. В.Н.Каразіна зруйнований 2 березня 2022

Будівля стала однією з перших в Україні, де використали залізобетон, і символізувала перехід від традиційного українського модерну до авангардних форм. За радянських часів ім’я Тимошенка було стерте з історії через його участь у визвольних змаганнях, але після 1991 року його авторство офіційно повернули.

Дім проєктів, що став серцем університету

Сьогодні головний корпус Каразінського університету — це колишній "Дім Проєктів", зведений у 1932 році. З висотою 66 метрів він тоді був найвищою будівлею України. Масивна споруда в стилі конструктивізму стала новим символом Харкова після війни.

Як "Дім проектів" корпус виглядав інакше

Разом із будівлею Держпрому та Північним корпусом вони створюють ансамбль з трьох хмарочосів, які обрамляють головну площу Харкова.

